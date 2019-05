2CRSI : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale mixte du 13 Juin 2019

Serveurs de très hautes performances

Communiqué de presse

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 13 JUIN 2019

Strasbourg (France), le 23 mai 2019 à 19h30 - 2CRSi, constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le 13 juin 2019 à 11h00 au 11, rue Madeleine Reberioux, Parc des Forges - Le Terracotta, 67200 à

Strasbourg.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 3 mai 2019 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 29 mai 2019 et dans un journal d'annonces légales le 29 mai 2019.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont en ligne sur le site Internet de la Société https://investors.2crsi.com/fr/.

Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires

compter de la convocation de l'Assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique.

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire

habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la Société.

propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d'informations : www.2crsi.fr

Contacts 2CRSi NewCap NewCap Alexandra Schrapp Thomas Grojean / Mathilde Bohin Nicolas Merigeau Directeur Business Finance Relations investisseurs Relations Médias investors@2crsi.com 2crsi@newcap.eu 2crsi@newcap.eu 03 67 10 22 46 01 44 71 98 55 01 44 71 94 98

