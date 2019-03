2CRSI : accompagne le lancement de GAMESTREAM avec ses serveurs de très hautes performances

Regulatory News:

2CRSI (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances et GAMESTREAM, leader des services de streaming de jeux vidéo en B2B, annoncent aujourd’hui l’utilisation de serveurs 2CRSI chez deux opérateurs télécom Telkom Indonesia et ETISALAT.

Depuis mars 2019 :

les abonnés Fibre et ADSL des 170 millions d’abonnés de Telkom Indonesia peuvent souscrire à Gameqoo, le service développé par Gamestream sur des serveurs 2CRSI, et accéder ainsi à plus de 150 jeux vidéo ;

plus d’un million de clients d’Etisalat à Dubaï peuvent accéder directement sur leur téléviseur au service « ELIFE TV Gaming », et souscrire aux offres par abonnement mensuels de Gamestream, qui comprend de nombreux titres internationaux.

Après le Moyen-Orient et l’Asie, Gamestream va lancer prochainement son offre de jeux vidéo en streaming en Europe et en Amérique du Nord, profitant du lancement de la 5G et du dynamisme du cloud gaming.

Gamestream a choisi 2CRSI pour fournir à ses utilisateurs la meilleure expérience de jeux en streaming possible sur TV, PC et mobile. La réactivité, le caractère sur-mesure des serveurs hautes performances et la couverture géographique de 2CRSI furent des atouts déterminants dans cette décision.

Pour accélérer le déploiement de sa solution, Gamestream vient de démarrer une première levée de fonds. 2CRSI, convaincu du potentiel de la société, a participé à hauteur d’environ 1 M€ et détient désormais 12,45% du capital de Gamestream.

Ivan Lebeau, CEO de Gamestream déclare : « 2CRSI est un partenaire clé pour le développement de Gamestream. Son offre de serveurs sur-mesure, intégrant des composants uniques, nous permet de rendre le streaming de jeux vidéo accessible à tous et dans les meilleures conditions de jeux ».

« Nous sommes ravis d’accompagner Gamestream dans son ambitieux plan de développement international. 2CRSI est convaincu par le potentiel et la puissance que peut représenter l’offre de Gamestream sur le marché B2B » précise Alain Wilmouth, CEO de 2CRSI.

À propos de Gamestream

Basée à Paris et Nancy, Gamestream est une société spécialisée dans les services de streaming de jeux vidéo en haute définition. Le déploiement de ces services est réalisé en partenariat avec des Opérateurs Telecom et des groupes hôteliers internationaux, à qui Gamestream apporte une solution clé en main sur différents supports (TV, PCs, Smartphones, Tablettes).

À propos de 2CRSI

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Nanterre, Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65 M€, en croissance de +112%. Il compte à ce jour plus de 140 collaborateurs.

