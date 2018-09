2CRSI : annonce ses résultats du 1er semestre 2018

Regulatory News:

2CRSI (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels pour la période close le 30 juin 2018 et fait le point sur son activité.

Alain Wilmouth, Président-Directeur Général déclare « La très forte croissance de notre chiffre d’affaires et la génération d’une forte rentabilité opérationnelle constituent le résultat de l’accroissement de notre activité tant en France que sur le plan international. Afin de mener à bien nos ambitions technologiques et commerciales, nous avons accéléré les recrutements et renforcé nos capacités d’investissements grâce notamment au large succès de notre introduction en Bourse sur le marché d’Euronext à Paris. Forts de ces atouts, nous sommes en mesure de confirmer notre objectif de rentabilité opérationnelle avec un taux de marge de 8% minimum pour l’année 2018. »

En millions d’euros 30 juin 2018 30 juin 2017 Chiffre d’affaires 25,34 5,68 Autres produits opérationnels courants 2,49 0,03 Produits des activités ordinaires 27,83 5,71 Achats consommés (22,49) (4,68) Charges externes (1,36) (0,54) Impôts et taxes (0,12) (0,05) Charges du personnel (1,76) (0,69) Autres produits et charges opérationnels (0,07) (0,02) EBITDA 2,03 (0,27) Taux de marge d’EBITDA 8,0% (4,8%) Dotations nettes aux amortissements et provisions (0,79) (0,31) Autres produits et charges non courantes* (0,76)* 0 Résultat opérationnel 0,48 (0,58) Résultat financier (0,28) (0,06) Résultat net consolidé 0,29 (1,12)

* Inclut notamment une partie des charges exceptionnelles li ées à l’introduction en bourse

Résultats financiers semestriels

Au 30 juin 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 25,3 M€, soit une croissance de +346% par rapport au 1er semestre 2017. Pour mémoire, le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 s’élevait à 30,55 M€.

Le chiffre d’affaires du Groupe se compose des éléments suivants :

La signature du contrat avec Blade (sur le second semestre 2017), qui a généré sur le premier semestre 2018 un chiffre d’affaires d’un montant de 5,05 M€, en lien avec la livraison de nouveaux serveurs en France ;

La vente directe de matériel à Blade (serveurs, cartes, etc.) pour un montant de 3,23 M€ sur le deuxième trimestre 2018 ;

Le gain de nouveaux clients qui ont généré en cumulé 3,27 M€ sur le premier semestre 2018 ;

L’acquisition de Tranquil PC, qui génère un chiffre d’affaires de 0,53 M€ sur la période d’avril à juin 2018 ;

Au 30 juin 2018, les livraisons s’adressent à un portefeuille de clients toujours plus diversifié et sont réalisées en France à hauteur de 68% du chiffre d’affaires, et hors de France à hauteur de 32% (principalement aux Etats Unis). Au 30 juin 2017, la répartition était de 78% en France et 22% hors de France (principalement aux Etats-Unis).

La forte croissance de l’activité, notamment grâce à la signature du contrat avec la société Blade, a généré une hausse des achats consommés et des charges externes qui ont augmenté respectivement de +381% et +153%. Par ailleurs, le nombre moyen de salariés à temps plein est de 91 personnes au 1er semestre 2018, contre 42 à la même période l’an passé. Cette augmentation des effectifs, due notamment au recrutement des agents de production pour servir le contrat Blade et la professionnalisation de l’équipe d’encadrement, est accompagnée d’une hausse de +154% des charges du personnel qui atteignent 1,76 M€.

L’EBITDA est devenu positif au 30 juin 2018 et atteint 2,03 M€, contre -0,27 M€ sur la période précédente. Rapporté au chiffre d’affaires, le taux de marge d’EBITDA atteint 8,0%, traduisant ainsi la forte valeur ajoutée des solutions du groupe 2CRSI.

Le résultat net consolidé à la fin du 1er semestre 2018 est également positif et s’élève à 0,29 M€, contre -1,12 M€ au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 37,7 M€, contre 3,7 M€ au 31 décembre 2017 ; la position de trésorerie s’étant nettement renforcée grâce à la l’introduction en bourse pour un montant de 43,7 M€ (comptabilisé le 30 juin, avant exercice intégral de l’option de surallocation).

Faits marquants et point sur l’activité du 1er semestre 2018

Le 4 avril 2018, le Groupe a procédé à l’acquisition de 80% des titres de la société Tranquil PC Limited. Cette acquisition renforce le positionnement de 2CRSI en tant que fabricant de solutions de serveurs innovantes en complétant son offre en solutions serveurs basse consommation et en élargissant son expertise dans la fourniture d'une gamme de produits complète et sur mesure.

Au cours de la période, la Société a réalisé avec succès son introduction en bourse sur le marché d’Euronext Paris et levé dans ce cadre un montant de 50,3 M€ après exercice intégral de l’option de surallocation, le 5 juillet 2018.

En septembre, le titre 2CRSI a intégré les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All Tradable d’Euronext, traduisant le niveau élevé de liquidité du titre qui bénéficiera désormais d’une visibilité accrue auprès des investisseurs.

Stratégie et perspectives

Porté par une demande globale toujours plus soutenue, le groupe 2CRSI poursuit le développement et la commercialisation de ses serveurs sur mesure qui visent à répondre aux besoins des clients pour le stockage de leurs données, l’accroissement de la demande de puissance de calcul et par l’évolution des solutions de stockages proposées (intelligence artificielle, efficacité énergétique et data centres durables).

Grâce au renforcement de ses équipes, le Groupe continue de déployer ses solutions innovantes en dépit d’un approvisionnement en composants devenu encore plus contraignant.

Dans ce contexte, la Société se montre résolument confiante dans sa capacité à maintenir un rythme de croissance très élevé de son chiffre d’affaires et confirme son objectif d’atteindre une marge d’EBITDA de 8% minimum pour l’exercice 2018, illustrant parfaitement son modèle de croissance rentable.

Le rapport financier semestriel sera disponible ultérieurement sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Investisseurs : https://investors.2crsi.com/fr

