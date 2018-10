2CRSI : devient membre Platinium d’Open Compute Project

Regulatory News:

2CRSI, (Paris:2CRSI) constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, annonce avoir intégré la communauté Open Compute Project (OCP) en tant que membre Platinium.

L'Open Compute Project (OCP), communauté mondiale qui revisite la conception des serveurs informatiques, propose aujourd’hui des solutions plus efficaces, plus flexibles et plus évolutives. Des leaders technologiques comme Facebook, Microsoft ou Apple travaillent ensemble pour définir de nouveaux standards en matière d’infrastructures informatiques en vue d'obtenir un plus grand choix dans les produits disponibles et optimiser ainsi les coûts d’exploitation.

« Avec ce nouvel engagement, nous sommes désormais au plus près des développements de la communauté d’Open Compute Project et serons impliqués dans les produits OCP de demain, » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Directeur Général de 2CRSI. « Nous possédons ainsi un atout supplémentaire pour aller encore plus loin dans le développement d’infrastructures de très haute performance et pour se démarquer des autres acteurs du marché. »

À propos de 2CRSI

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%. Il compte à ce jour plus de 130 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181007005023/fr/