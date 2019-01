2CRSI : et "SNB Middle East" annoncent un partenariat de distribution

Regulatory News:

2CRSI (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances et le distributeur informatique « SNB Middle East », annoncent la signature d’un accord de distribution au Moyen-Orient. Ce partenariat renforcé est une étape importante pour la croissance des activités de 2CRSI dans la région.

« SNB Middle East » est un distributeur de logiciels et de matériel à valeur ajoutée qui soutient les revendeurs et les intégrateurs dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). 2CRSI et « SNB Middle East » se sont associés pour développer un canal de distribution pour les solutions de serveurs, de stockage, de calcul haute performance et autres solutions sur mesure de 2CRSI. Ce nouvel accord étend le partenariat à l'ensemble du portefeuille de produits de 2CRSI.

"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec SNB Middle East. Ce nouvel accord de distribution nous aidera à couvrir d'autres marchés importants au Moyen-Orient", explique Ravi Sudarshan, Responsable Moyen-Orient chez 2CRSI. "Grâce à son expertise du marché de la vidéosurveillance et à ses années d'expérience dans la distribution, SNB Middle East nous aidera à dynamiser nos ventes dans la région."

Irshad Abbobacker, Directeur des ventes - Moyen-Orient et Afrique du Nord de SNB Middle East ajoute également : "2CRSI est l'un des principaux acteurs dans le domaine des solutions de serveurs sur mesure avec une orientation claire vers le HPC. 2CRSI s'intégrera parfaitement dans notre portefeuille de produits et répondra aux besoins de notre base de revendeurs."

À propos de 2CRSI

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%. Il compte à ce jour plus de 130 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

À propos de SNB Middle East

SNB Middle East appartient au groupe SNB, distributeur informatique à valeur ajoutée de nouvelle génération axé sur le stockage des données, la surveillance et sécurité, la mise en réseau et les solutions de sauvegarde. SNB, dont le siège social est situé à Dubaï aux Émirats arabes unis, et des bureaux régionaux en Inde, au Qatar et en Arabie saoudite, a une vaste portée commerciale au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde grâce à un grand nombre d'intégrateurs de systèmes, de revendeurs de service informatique, de consultants et d'entrepreneurs.

