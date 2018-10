2CRSI : réaffirme ses objectifs pour 2018

09/10/2018 | 15:53

2CRSI a fait état pour le premier semestre 2018 d'un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Alors que la société a annoncé lors de son introduction en bourse viser, pour l'année entière, 75 millions d'euros de CA, Alain Wilmouth, président directeur général de 2CRSI, fait le point.



- Vous aviez annoncé lors de l'introduction en bourse de 2CRSI un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros pour 2018, avec 25 millions d'euros au premier semestre où en êtes-vous ? L'objectif de 75 millions d'euros sera-t-il atteint ?



La publication de nos résultats semestriels illustre la très forte croissance de notre chiffre d'affaires qui atteint 25 millions d'euros et a été multiplié par 4 en un an (le chiffre d'affaires en 2017 était de 31 millions d'euros), vous comprendrez que le maintien d'une croissance forte nous conduit à réitérer notre objectif de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. La société se montre pleinement confiante dans sa capacité à maintenir un rythme de croissance en raison de la montée en puissance de son carnet de commandes, de l'accélération de ses recrutements et de ses capacités d'investissements suite au large succès de son introduction en Bourse sur le marché d'Euronext à Paris. De plus, nous sommes en mesure de confirmer notre objectif de rentabilité opérationnelle avec un taux de marge de 8% minimum pour l'année 2018.





- Quelles sont vos perspectives à moyen terme ? Hors de France, quels sont les principaux marchés sur lesquels le Groupe opère ?



Nous visons à horizon 2020 un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour une marge d'EBITDA minimum de 10%. Comme vous le savez, le Groupe est un acteur français de premier plan sur le marché international des serveurs sur mesure adapté à chaque client, data centres et à la blockchain. Il conçoit, développe et commercialise des baies et serveurs de stockage pour des clients principalement basés en Europe, en Asie et aux États-Unis. Notre premier marché hors de France est le marché américain pour lequel nous avons de grandes ambitions. Au 30 juin 2018, les livraisons sont réalisées auprès de clients en France à hauteur de 68% du chiffre d'affaires, et hors de France à hauteur de 32% (principalement aux États-Unis).





- Les sociétés comme les vôtres sont dépendantes de l'approvisionnement en composants qui s'est complexifié ces derniers mois, comment la situation va-t-elle évoluer selon vous ?



Présent dans plus de 25 pays, l'activité du Groupe est portée par la forte demande du marché en solutions de stockage, par l'accroissement de la demande de puissance de calcul (intelligence artificielle, véhicules autonomes, cloud computing...) et par l'évolution des normes énergétique de plus en plus sévères sur l'IT (efficacité énergétique et data centres durables). Pour livrer ses clients 2CRSI s'approvisionne en composants de plusieurs types. Ce que nous constatons ces dernières semaines est une amélioration de l'approvisionnement sur les cartes graphiques (GPU) et mémoire mais une nouvelle tension sur les microprocesseurs (CPU). Néanmoins pour faire face à cette situation de pénurie, le Groupe a constitué lors du premier semestre un stock significatif de composants pour assurer une partie du carnet de commandes du second semestre.





- Avez-vous actuellement des cibles en matière de croissance externe ?



Si nous pouvons renforcer la profondeur de notre offre comme nous l'avons fait en avril dernier avec l'acquisition de Tranquil PC, nous le ferons ! Cependant, nous nous concentrons aujourd'hui sur le développement commercial de notre activité tout en étant ouvert si un dossier intéressant venait à se présenter.





