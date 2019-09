2CRSi : Information financière semestrielle

2019, une année charnière pour changer de dimension :

des résultats semestriels qui reflètent la transformation en cours

Des ambitions réaffirmées pour 2020 :

Environ 200 M€ de chiffre d’affaires

Un taux de marge d’EBITDA minimum de 10%

2CRSi (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très haute performance, publie aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2019. Ces résultats ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 24 septembre 2019.

2019 : une année charnière pour préparer l’accélération

2019 constitue une année charnière pour le Groupe 2CRSi avec une priorité : consolider son organisation pour atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité. Cette transformation, nécessitant des investissements importants, a été au cœur du premier semestre.

Augmentation des effectifs et renforcement des équipes dirigeante

Sur la période, les efforts ont particulièrement porté sur le renforcement des équipes. L’effectif à fin juin s’établit ainsi à 136 collaborateurs (contre 93 un an plus tôt). Une place importante a été accordée aux fonctions marketing et commerciales afin de permettre au Groupe de démultiplier son potentiel de développement en France et à l’international. L’équipe dirigeante a également été renforcée avec plusieurs nominations importantes sur des fonctions stratégiques (Direction Générale, R&D, Finance, Marketing et Ressources Humaines en particulier). L’arrivée de ces nouvelles ressources expérimentées constitue un atout décisif dans l’atteinte des ambitions du Groupe.

Intensification des efforts marketing et commerciaux

Le Groupe est actuellement en discussions avancées avec différents clients et prospects, augurant d’une bonne dynamique commerciale au cours des prochains mois. En outre, le réseau de distributeurs a également été étendu avec de nouveaux partenaires commerciaux au Moyen Orient et en Europe de l’Est. Enfin, un effort significatif est réalisé pour accroître la visibilité du Groupe grâce à la participation à de grands salons internationaux (23 événements programmés sur l’année dont 12 au premier semestre).

Nouvelles étapes dans la feuille de route R&D, renforcement du dispositif industriel

En matière de R&D, les efforts ont porté sur l’optimisation des produits (densité de puissance, réduction des consommations d’énergie, rationalisation des gammes de serveurs pour un fonctionnement air/eau, etc.) mais aussi des process de production. Ces initiatives confortent l’avance technologique acquise par le Groupe et viennent sécuriser la forte montée en cadence des productions attendue au cours des prochains mois.

Autre axe technologique fort : la contribution à l’OCP, organisation mondiale dont la mission est de concevoir des serveurs informatiques combinant efficacité, évolutivité et respect de l’environnement. 2CRSi est désormais au cœur de cette communauté, véritable moteur en matière d’innovation et de visibilité commerciale.

Développement des activités de services grâce aux datacenters

Avec sa nouvelle filiale Green Data, 2CRSi dispose aujourd’hui d’un datacenter de 6MW à Nanterre qualifié Tier 3+. Grâce aux investissements en équipements et installations engagés au cours du semestre, 2CRSi bénéficie d’un potentiel d’activité important dans ce centre pour des services d’hébergement de serveurs (appartenant au client) et de location de puissance de calcul.

Des résultats qui reflètent la transformation en cours

Un chiffre d’affaires en baisse par rapport au premier semestre 2018

Au titre du premier semestre, 2CRSi enregistre un chiffre d’affaires de 21,47 M€, en baisse de 15% par rapport à la même période en 2018. En excluant les contributions du premier client 2018 sur le premier semestre 2018 et 2019, la croissance du chiffre d’affaires aurait été de plus de 50%, illustrant la diversification engagée de la base de clients.

Une progression de +56% à l’international

Au-delà de cette évolution de l’activité, le semestre a permis au Groupe d’étendre ses positions à l’international avec le renforcement des équipes aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à Dubaï. Ainsi, les livraisons facturées hors de France progressent de +56% à 12,7 M€ sur le semestre, ce qui représente plus de 59% de l’activité de 2CRSi, contre 32% au premier semestre 2018.

en M€ - Normes IFRS S1 2019 S1 2018 Evolution Chiffre d'affaires 21,47 25,34 -15% Autres produits opérationnels courants 1,03 2,49 -58% Achats consommés (17,55) (22,49) -22% Taux de marge brute sur CA 23,1% 21,0% +2,1 pts Charges externes (1,94) (1,36) +43% Charges de personnel (3,67) (1,76) +109% Autres produits et charges opérationnels (0,16) (0,19) -16% EBITDA (0,84) 2,03 Taux de marge d’EBITDA na 8,0% Dotations nettes aux amortissements et provisions (1,37) (0,79) Autres produits et charges non courantes - (0,76) Résultat opérationnel (2,21) 0,48 Résultat financier (0,22) (0,28) Résultat net consolidé part du groupe (2,18) 0,29

L’application de la norme IFRS16, relative à la comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés n’impacte pas les comptes du semestre, cette norme étant déjà appliquée par le Groupe au titre de l’exercice 2018.

Les travaux de revue limitée des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation. Le rapport financier semestriel sera mis à disposition sur le site internet de la société au plus tard le 30 septembre 2019.

La marge brute progresse de 2,1 points, passant de 21% à 23,1% du chiffre d’affaires. Les charges externes affichent une progression de +43%, reflétant notamment l’intensification des efforts marketing et commerciaux. Les charges de personnel augmentent de +109% et représentent 17,1% du chiffre d’affaires contre 7% sur le premier semestre 2018. Cette hausse des coûts d’exploitation pèse mécaniquement sur l’EBITDA, négatif à hauteur de (840) k€. Les dotations aux amortissements et provisions progressent de 0,6 M€, intégrant les investissements importants réalisés dans le datacenter de Nanterre. Au total le résultat opérationnel est négatif à (2,2) M€. Après prise en compte du résultat financier et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net consolidé part du Groupe est négatif à hauteur de (2,2) M€.

Une situation financière solide

Pour accompagner son plan de marche offensif, 2CRSi s’appuie sur une structure financière solide avec plus de 49 M€ de capitaux propres et une trésorerie de 5,5 M€.

Les dettes financières brutes augmentent de 12 M€ sur le premier semestre 2019 portées notamment par l’augmentation des dettes de locations à hauteur de 14 millions d’euros (dans la norme IFRS16 appliquée par la société depuis le 1er janvier 2016).

Perspectives : une accélération attendue de la dynamique commerciale

Au cours du second semestre, la structuration des équipes sera poursuivie avec de nouveaux recrutements programmés en particulier sur les fonctions commerciales et de recherche et développement.

L’activité du second semestre bénéficiera de l’exécution de plusieurs commandes importantes signées au cours des derniers mois (CERN, etc.). Une accélération des prises de commandes est également attendue, traduisant les premiers bénéfices des actions menées au cours des derniers mois (renforcement des équipes, extension du réseau de distribution indirect, salons, …).

Dans ce contexte et au regard de la saisonnalité traditionnellement favorable, le chiffre d’affaires du second semestre devrait ressortir significativement supérieur à celui réalisé sur la première partie de l’année.

La recherche d’opportunités de croissance externe, axe majeur de développement présenté lors de l’introduction en bourse, sera également poursuivie avec l’objectif de concrétiser une opération prochainement.

Des ambitions réaffirmées

Sur la base des discussions en cours avec les clients et prospects et fort du travail de structuration et des investissements réalisés et prévus sur l’ensemble de l’exercice 2019, 2CRSi réaffirme avec confiance ses objectifs pour 2020 : atteindre environ 200 M€ de chiffre d’affaires et générer un taux de marge d’EBITDA d’au minimum 10% du chiffre d’affaires.

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très haute performance. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

