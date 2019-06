2CRSi : apporte sa première contribution à la communauté mondiale OCP

Serveurs de très hautes performances

Communiqué de presse

2CRSi apporte sa première contribution à la communauté mondiale Open Compute Project

Le connecteur 2CRSi, OCtoPower v1.2. est désormais reconnu comme un OCP Accepted ™ Product

Strasbourg (France), le 17 juin 2019 à 18h00 - 2CRSi, constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, annonce avoir contribué pour la première fois à la Fondation Open Compute Project grâce à son connecteur OCtoPower v1.2. qui est désormais reconnu comme un produit OCP Accepted™.

L'Open Compute Project (OCP) est une communauté mondiale en pleine croissance dont la mission est de revisiter la conception des serveurs informatiques et de fournir des solutions efficaces et évolutives. Elle rassemble près de 200 sociétés, comme Facebook, Google et Microsoft, qui travaillent ensemble pour définir de nouvelles innovations en matière d'infrastructure informatique et proposer un plus grand choix dans les produits disponibles et optimiser ainsi les coûts d'exploitation.

Le connecteur conçu et fabriqué par 2CRSi, OCtoPower v1.2. est une solution au design très compact, qui permet de se raccorder aux barres d'alimentation 12 volts des racks OCP, tout en limitant le câblage nécessaire. Cette solution permet un montage facile et sécurisé réduisant ainsi considérablement le temps d'installation et de maintenance grâce à une fiabilité accrue. Fort de l'impact technologique qu'il procure, ce nouveau produit allie simplicité d'utilisation, et réduction des coûts répondant ainsi à l'ensemble des critères requis par la communauté OCP et aux principes fondamentaux d'ouverture, d'efficience, de scalabilité et d'impact. Les produits reconnus comme OCP Accepted™ sont conformes à 100% à une spécification OCP Accepted™ et les fichiers de conception sont libres et disponibles. Ils répondent également à au moins trois des principes de l'OCP et ne peuvent être vendus qu'avec garantie et support.

Nous sommes très fiers d'annoncer que notre connecteur innovant et puissant, source d'économies pour les utilisateurs, a été soumis en tant que contribution à la communauté OCP et est désormais officiellement reconnu comme un produit OCP Accepted™, » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général de 2CRSi. « Elle atteste également du savoir-faire technique de 2CRSi et apporte une visibilité internationale certaine à nos produits qui suscitent d'ores et déjà l'intérêt de plusieurs grands noms de l'informatique. Cette première contribution n'est d'ailleurs qu'un début puisque de nouveaux produits 2CRSi seront prochainement soumis à l'OCP Foundation et partagés au sein de la Communauté. »

Retrouvez le module 2CRSi OCtoPower v1.2. de distribution de l'alimentation en cliquant ici

1