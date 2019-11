2CRSi : choisi pour le lancement de l'offre de gaming « Game Cloud » de Sunrise

Regulatory News:

2CRSi (Paris:2CRSI) a été choisi pour fournir les serveurs qui seront utilisés pour le lancement de l’offre de cloud gaming 5G de l’opérateur suisse Sunrise.

Dans le cadre de ce projet, Sunrise sera le premier opérateur au monde à lancer un service de cloud gaming via la 5G avec une résolution 4K. En collaboration avec la plateforme partenaire Gamestream dans laquelle 2CRSi détient 12,45% du capital, Sunrise lancera cette application « Sunrise Game Cloud » en novembre 2019.

2CRSi fournira les serveurs utilisés pour cette nouvelle offre de cloud gaming. Les solutions 2CRSi installées sur ce nouveau projet sont des serveurs informatiques ultra haute performance « multi-GPU », disposant de plusieurs cartes graphiques. Ils apportent à ce titre la puissance de calcul indispensable à Sunrise pour offrir aux joueurs une synchronisation maximale sur des jeux haute résolution.

La contribution de cette commande aux revenus 2019 sera marginale. Mais le succès de cette offre offrirait un potentiel de commandes additionnelles important à compter de 2020.

« Ce succès, remporté auprès d’un opérateur de télécommunication majeur en Suisse illustre nos solides perspectives dans l’univers du Gaming où nous bénéficions déjà d’une forte reconnaissance à l’échelle internationale. La qualité de nos solutions répond parfaitement aux exigences de ce marché en plein décollage, tant en termes de performances pour les utilisateurs que de réduction des consommations d’énergie. » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général.

- FIN -

À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques ultra haute performance sur mesure et éco-responsables. En 2018, 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires multiplié par 2,1 à 65 M€. Avec l’intégration de Boston Limited acquis en novembre 2019, le Groupe compte 320 collaborateurs et l’offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) est désormais distribuée dans plus de 45 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d’informations : www.2crsi.com

