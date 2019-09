2CRSi : nomme Marie de Lauzon Directeur Général Délégué pour accompagner son fort développement

Regulatory News:

2CRSi (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très haute performance, annonce aujourd’hui la nomination de Marie de Lauzon, administrateur de la Société, en tant que Directeur Général Délégué, afin d’accompagner la croissance rapide du Groupe et de démultiplier son potentiel de développement en France et à l’international.

Marie de Lauzon, 42 ans, diplômée d’HEC (2002) et titulaire d’un master CEMS de l’université de Saint-Gall (Suisse), débute sa carrière au sein de Citigroup à Londres et à Zurich. Après sept ans en banque d’affaires, elle rejoint PwC en tant que Directeur de cabinet du Directeur Général, puis devient COO et Directeur Général-Associé d’une nouvelle société de gestion française. En 2014, Marie de Lauzon rejoint Voltalia au poste nouvellement créé de Secrétaire Général. Dans ce cadre, elle participe au développement de cet acteur international des énergies renouvelables coté sur Euronext dont les effectifs ont été multipliés par 5 et l’EBITDA par 6 sur la période pour atteindre 547 personnes et 76 millions d’euros à fin 2018.

Administratrice indépendante de 2CRSi depuis son introduction en bourse en 2018, Marie de Lauzon dispose d’une connaissance approfondie du Groupe et de ses enjeux. Son expertise étendue dans le management des ressources humaines, les acquisitions ou la conduite d’opérations financières constitueront également de précieux atouts.

« Je me réjouis de l’arrivée de Marie pour m’épauler dans la structuration et le changement de dimension de notre Groupe. Avec sa précieuse implication au sein de notre Conseil d’Administration et sa solide expérience, Marie a toutes les qualités pour relever, avec nos équipes, les défis de croissance que nous nous sommes fixés. Un premier rendez-vous a déjà été fixé pour 2020 : atteindre les 200 M€ de chiffre d’affaires. » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général.

« En conjuguant capacité d’innovation, exigence industrielle et dynamisme commercial, 2CRSi a un positionnement exceptionnel dans le secteur et affiche déjà une trajectoire de croissance remarquable. Je rejoins aujourd’hui une équipe expérimentée et talentueuse qui a bâti un champion technologique français. Je suis ravie de pouvoir à mon tour m’engager dans cette formidable aventure et apporter mes compétences pour contribuer à la réussite du projet ambitieux qui anime l’entreprise. » ajoute Marie de Lauzon, Directeur Général Délégué.

Cette nomination a été approuvée par le Conseil d’Administration le 30 août 2019, Marie de Lauzon succédant à ce poste à Emmanuel Ruffenach.

Prochain rendez-vous (après bourse) :

Résultats semestriels du 1er semestre 2019

24 septembre 2019

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très haute performance. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

