2CRSi : remporte avec Airbus et Submer Technologies un marché de serveurs de très haute performance pour une agence européenne de lutte contre la criminalité

2CRSi (Paris:2CRSI) annonce avoir été choisi par AIRBUS pour la fourniture de serveurs de calcul de très haute performance qui seront utilisés par une agence européenne de lutte contre la criminalité.

Ce succès commercial porte sur le déploiement de serveurs OCtoPus 1.8B pour un total 3744 cœurs Intel® Xeon® CPU et plus de 7,45 Millions de cœurs NVIDIA® CUDA®. Ces serveurs, au format OCP (Open Compute Project) ont été spécialement conçus pour fonctionner dans des bacs de refroidissement par immersion développés par SUBMER TECHNOLOGIES.

La gamme de serveurs OCtoPus, lancée en 2017 par 2CRSi, apporte une solution concrète aux exigences énergétiques des datacenters pour répondre à leurs enjeux écologiques1 avec une réduction de la consommation d’énergie des serveurs OCtoPus de plus de 23% par rapport à des serveurs équivalents équipés d’un refroidissement traditionnel.

Dans le cadre de ce projet AIRBUS, l’association des serveurs 2CRSi et des bacs de refroidissement SUBMER TECHNOLOGIES offre une réduction encore supérieure de la consommation d’énergie par la suppression de la climatisation : les serveurs sont immergés dans un liquide de refroidissement diélectrique lui-même refroidi par un circuit d’eau.

2CRSi et SUBMER TECHNOLOGIES ont su faire la différence grâce aux caractéristiques techniques uniques de leurs serveurs immergés. Autres facteurs de choix décisifs, la simplification et la rapidité d’installation et d’aménagement du datacenter grâce à l’intégration de ses produits : avec cette solution, 3 mois suffiront ainsi pour l’installation du datacenter contre 1 an et demi à 2 ans pour un datacenter classique. Cette prouesse technologique aura été décisive pour la conquête de ce marché.

Par ailleurs, la maîtrise des coûts sur le long terme a été déterminante en vue de futurs renouvellements d’équipements : les composants informatiques (cartes CPU et GPU, mémoire, etc.), dont l’évolution technologique est très rapide, pourront être remplacés. Les modules d’alimentation et de refroidissement seront conservés.

Au total et au-delà du budget d’investissement relativement limité, les coûts d’exploitation liés aux serveurs installés chez le client final seront réduits de plus de 60%. Un exploit aussi bien économique qu’écologique.

Avec ce contrat, le client devrait se placer parmi les 5 premiers clients du Groupe sur l’exercice 2019. La facturation de cette commande interviendra avant la fin de l'année.

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par un acteur international de la sécurité dont le niveau d’exigence en matière de performances et de fiabilité n’est pas à démontrer. Une fois encore, nous avons su faire la différence par l’innovation et la compétitivité de nos solutions. Je tiens à féliciter nos équipes au cœur de ce nouveau succès qui vient encore renforcer notre visibilité commerciale à l’échelle internationale. » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général.

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très haute performance. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

1 Selon l'Ademe, le secteur numérique dans sa globalité représente à lui seul pas moins de 10% de la consommation énergétique mondiale. Avec le développement du cloud, les besoins en hébergement de données augmentent régulièrement.

