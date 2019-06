2CRSi : remporte le prix des Victoires de la croissance 2019 un an après son introduction en bourse

2CRSi (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, annonce avoir remporté le prix des Victoires de la croissance 2019.

Un an après être entré en bourse, 2CRSi a remporté le jeudi 20 juin le prix des Victoires de la croissance 2019, distinction à l’échelle nationale organisée par Croissance Plus, BNP Paribas, KPMG et Le Figaro.

Les Victoires de la croissance s’adressent à des entreprises de tous secteurs qui ont validé leur business model et qui, grâce à l’innovation notamment, ont connu, sur les trois derniers exercices, une croissance annuelle moyenne de +10% de leur chiffre d’affaires.

2CRSi faisait partie des 5 finalistes à avoir été sélectionnés par un jury d’experts parmi les 90 dossiers reçus. Les finalistes avaient 8 minutes pour pitcher et convaincre le public constitué de 150 entrepreneurs.

« Je tiens à remercier tous nos collaborateurs et nos clients qui ont contribué à faire le succès de 2CRSI. Nous prévoyons de réaliser 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, sur 4 continents ! Aujourd’hui, si les géants du numérique souhaitent travailler avec une entreprise de Strasbourg, ce n’est pas seulement pour notre capacité d’innovation, mais c’est aussi pour notre agilité à développer des solutions uniques pour satisfaire leurs attentes. La France a de nombreux outils pour devenir une Scale-Up nation !, » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général de 2CRSi.

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

