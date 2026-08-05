2CRSi accélère dans la cybersécurité post-quantique et poursuit son rebond en Bourse

Portée par une nouvelle progression de près de 6% à la Bourse de Paris mercredi en fin de matinée, l'action 2CRSi, qui s'envole désormais de 134% depuis le début de l'année, profite de l'annonce d'un partenariat stratégique avec le canadien Quanthor dans la cybersécurité post-quantique. Cette nouvelle intervient après la publication d'un chiffre d'affaires record et le lancement d'une enquête indépendante destinée à répondre aux accusations de Grizzly Research.

2CRSi a signé une lettre d'intention (LOI) avec le canadien Quanthor, spécialiste de la sécurité matérielle souveraine, afin de développer une offre commune de cybersécurité post-quantique destinée aux infrastructures critiques des secteurs de la défense, du spatial, de l'énergie et de l'industrie.



L'accord intervient alors que la transition vers la cryptographie post-quantique s'accélère, avec la publication des premiers standards du NIST et la perspective d'un abandon progressif des algorithmes de chiffrement actuels d'ici 2030. Les deux partenaires entendent répondre à la menace du "Harvest Now, Decrypt Later" en combinant les plateformes de calcul haute performance et d'intelligence artificielle de 2CRSi avec les technologies de sécurité matérielle et de cryptographie post-quantique de Quanthor, afin de proposer une alternative souveraine aux solutions dominées par les groupes américains et chinois.



Cette annonce s'inscrit dans une série de développements favorables pour le fabricant de serveurs haute performance. Le groupe a récemment publié un chiffre d'affaires record de 416,2 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, en hausse de 88,6%, dépassant son objectif annuel relevé à plus de 400 millions d'euros. Cette croissance a été réalisée sans contribution du contrat-cadre de 610 millions d'euros annoncé en 2024. 2CRSi a également confirmé viser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dès l'exercice 2026-2027, tout en affichant une trésorerie nette de 14,4 millions d'euros, son plus haut niveau depuis son introduction en Bourse.



En parallèle, la société a mandaté un cabinet indépendant pour examiner les principales accusations formulées par Grizzly Research en juin dernier. Cette mission portera notamment sur les principaux contrats du groupe, la répartition géographique de son chiffre d'affaires et les contreparties citées par le vendeur à découvert. Les premiers constats sont attendus en septembre, avant un rapport définitif prévu en octobre.