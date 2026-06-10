L'essentiel :

- 2CRSi a vendu 194 serveurs Godì Blackwell Ultra pour un montant de 110 millions d'euros à une société allemande.

- Plus de 50% des serveurs seront expédiés dès cette semaine, le reste avant la fin de l'exercice fiscal 2025/2026.

- La commande a été intégralement réglée et les composants nécessaires sécurisés.



2CRSi, concepteur et fabricant de serveurs haute performance, a annoncé la vente de 194 serveurs Godì Blackwell Ultra à une société allemande basée à Munich, spécialisée dans les services professionnels et l'intégration de systèmes. Le montant de la commande s'élève à 110 millions d'euros en prix catalogue.



Le client a déjà réglé l'intégralité de la commande, et les composants nécessaires ont été sécurisés et payés. Plus de 50% des serveurs seront expédiés dès cette semaine, le solde devant être livré avant la fin du mois de juin 2026, en conformité avec la clôture de l'exercice fiscal 2025/2026 de 2CRSi.



Les serveurs Godì Blackwell Ultra sont conçus pour les charges de travail exigeantes en intelligence artificielle, notamment pour les grands modèles de langage, l'IA générative, l'inférence à grande échelle et le calcul scientifique intensif. Cette commande illustre la demande croissante en infrastructures IA de nouvelle génération en Europe.



Le client allemand accompagne ses clients dans la mise en oeuvre de solutions innovantes et intervient dans les services professionnels, l'intégration de systèmes, le conseil en management et les services globaux de solutions. Cette opération renforce la visibilité commerciale de 2CRSi pour la fin de son exercice fiscal 2025/2026.