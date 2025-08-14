Dans le domaine de l'investissement IA, le marché a porté aux nues Nvidia, le fournisseur de pelles et de pioches par excellence de la ruée vers l'or du XXIe siècle. D'autres acteurs hardware ont suivi (Super Micro, Dell, etc.). A défaut d'avoir des stars du secteur, Paris compte quelques acteurs de niche. Pas beaucoup, mais 2CRSi en fait partie.

2CRSi est probablement la société cotée française qui capte le mieux l'essor de l'IA. La petite entreprise strasbourgeoise, qui évoluait dans un relatif anonymat jusqu'à l'irruption de ChatGPT dans nos vies, a quitté son statut de penny stock à l'automne 2023, pour passer de 0,73 à 11,30 EUR ce jour, soit une multiplication par 15. Chaque contrat signé est l'occasion d'une petite poussée de fièvre boursière, à l'image de ce qui se produit ce matin et qui propulse la société en tête d'affiche des hausses françaises, histoire de prendre le relais de Valneva dans un marché qui sonne creux.

De quoi réjouir Maxence Dhoury, chez Portzamparc, qui nous expliquait il y a un mois, par l'entremise de notre Mister Small-Caps Raphaël Girault, que le dossier n'avait pas donné son plein potentiel. L'analyste, qui avait maintenu 2CRSi dans sa liste semestrielle de valeurs préférées, considère en effet "que le redressement de ce petit acteur des serveurs informatiques est loin d’être achevé. Il conserve des réservoirs de croissance et de levier opérationnel dans un environnement extrêmement porteur puisque les investissements dans les data center accélèrent, avec des problématiques de refroidissement et de souveraineté bien adressées par 2CRSI."

C'est quoi 2CRSi ?

Quelques mois plus tôt, nous étions allés à la rencontre d'Alain Wilmouth, heureux patron de l'entreprise. Si vous avez la flemme de lire l'interview complète à retrouver ici, voilà comment il définissait sa propre société, en version condensée :

Qui ?

Fondée à Strasbourg il y a vingt ans, 2CRSi s’est imposée sur la scène mondiale avec 90% de son chiffre d’affaires réalisé hors de France. Le groupe, coté depuis 2018, s’est spécialisé dans les serveurs informatiques haute performance, conçus sur mesure pour les besoins exigeants, notamment en intelligence artificielle et calcul haute performance.

Spécificité ?

Contrairement aux géants comme HP Inc ou Dell qui privilégient un catalogue standard, 2CRSi mise sur des solutions personnalisées intégrant conseil, conception, recherche et services. Sa promesse : réduire fortement la consommation énergétique des serveurs (de 23% à 51% selon les modèles) afin d’abaisser les coûts d’exploitation. Ses références incluent Dassault Aviation, Airbus, le Département de la Défense américain ou encore BNP Paribas.

Cible ?

L’entreprise cible un segment spécifique du marché mondial des serveurs (évalué à 150 Md$) : celui des data centers à refroidissement liquide, estimé à 5 Md$ et promis à une croissance annuelle de 25% jusqu’en 2029. Portée par l’essor du cloud, de l’IA et du HPC, la demande se concentre sur des technologies capables de remplacer le refroidissement à air, devenu trop énergivore. Les solutions de refroidissement direct par liquide ou par immersion développées par 2CRSi répondent à cette contrainte. Cette niche à forte valeur ajoutée permet au groupe de viser une marge brute supérieure à 20% grâce à la montée en puissance de produits propriétaires et de prestations de services autour des infrastructures.

Performances financières ?

La vente de la filiale Boston Limited doit permettre à 2CRSi d'améliorer ses marges et d'atteindre un niveau suffisant pour financer la croissance par endettement.

Bonus : ce qui s'est passé depuis

Les revenus de l'exercice clos le 30 juin dernier ont atteint 220,8 MEUR et l'objectif pour le nouvel exercice est d'atteindre 12% de marge d'EBITDA sur 300 MEUR de revenus, ce qui représente 36 MEUR. La société, dont le bilan était assez faible ces dernières années, compte sur la forte hausse de l'activité pour être autofinancée. A ce titre, le lancement de l'exécution du contrat géant de 610 MUSD annoncé il y a 18 mois devrait améliorer la visibilité et les marges. Pour donner une idée de l'appel d'air actuel, 2CRSi avait terminé il y a 5 ans son exercice 2019/2020 sur un chiffre d'affaires de 82 MEUR et 1,4 MEUR d'EBITDA.

Il faudra attendre le 30 octobre prochain pour prendre connaissance des résultats complets de l'exercice 2024/2025. D'ici là, le dossier reste l'un des rares tickets-IA directs disponibles sur la cote parisienne, avec un peu d'historique.