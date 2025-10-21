2CRSi prend près de 3% après l'annonce d'un partenariat stratégique avec NAFFCO Group, leader mondial dans la fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie, de solutions de sécurité et de systèmes d'ingénierie.
Cette collaboration établit un cadre pour le développement de 'Fabriques d'Intelligence Artificielle Modulaire' à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, combinant les forces des deux entreprises pour accélérer la transformation numérique et industrielle de la région.
Dans ce cadre, NAFFCO concevra et fabriquera la 'Data Center/AI Factory' modulaire et conteneurisée, incluant des systèmes avancés d'alimentation, de refroidissement et de communication optimisés pour les environnements d'IA et de calcul haute performance.
De son côté, 2CRSi fournira des matériels informatiques de pointe, des systèmes de calcul et des services d'intégration nécessaires pour prendre en charge les charges de travail d'IA de nouvelle génération.
Basé à Strasbourg, 2CRSi est spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques très performants. Le groupe compte aujourd'hui environ 117 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays.
