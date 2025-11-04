2CRSi bondit de plus de 8%, entouré après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Valeo pour développer des solutions de refroidissement immersif de nouvelle génération adaptées aux environnements informatiques de pointe.
Cette collaboration vise à concevoir des architectures de gestion thermique évolutives, alliant l'expertise de Valeo en matière thermique, fruit de décennies d'innovation dans l'automobile, au savoir-faire avancé de 2CRSi dans la conception et la fabrication de serveurs.
Ensemble, ils ambitionnent de développer des systèmes de refroidissement compacts et autonomes, pour des environnements décentralisés tels que les centres de données de périphérie extérieurs installés à proximité des antennes 5G.
Les deux entreprises présenteront leur première solution autonome de refroidissement par immersion dans un fluide diélectrique, conçue pour répondre aux exigences des infrastructures edge, lors du salon Data Centre World, les 5 et 6 novembre, à Paris.
Basé à Strasbourg, 2CRSi est spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques très performants. Le groupe compte aujourd'hui environ 117 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.