2CRSi entouré après une commande majeure aux Etats-Unis

2CRSi bondit de 11% après l'annonce par le fournisseur de serveurs informatiques haute performance et écoénergétiques, d'une première commande de 290 millions de dollars (prix liste), inscrite dans le cadre du contrat global de 610 MUSD signé en janvier 2024.



La livraison est prévue pour le printemps 2026, et sera déployée sur un site situé à proximité de Sacramento, en Californie. Alimentée par une centrale de biomasse produisant une électricité décarbonée, cette 'AI Factory' pourra atteindre, d'ici fin 2027, une capacité de 40 MW.



Dans le cadre de cette phase initiale, 2CRSi fournira une solution intégrée comprenant notamment 2304 GPU Nvidia Blackwell Ultra, des unités de traitement de données (DPU) Nvidia BlueField-3, et une solution de stockage distribuée (WEKA) à hautes performances.



'Grâce à nos serveurs Godì, aux GPU Nvidia Blackwell Ultra et à l'implication de 2CRSi Cloud Solutions dans la conception de ce site, nous contribuons à façonner une nouvelle génération de datacenters durables et compétitifs', commente son PDG Alain Wilmouth.