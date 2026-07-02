2CRSi lance une vérification indépendante sur son gros contrat allemand

2CRSi a engagé une procédure de vérification indépendante concernant la vente de 194 serveurs à un client allemand. L'audit repose sur des confirmations auprès de tiers tels que banques, client et transporteurs. Les conclusions seront communiquées dès leur disponibilité.

2CRSi a lancé une procédure de vérification indépendante relative à un contrat de vente de 194 serveurs avec un client allemand. Cette décision a été prise lors du Conseil d'administration du 29 juin 2026, sur recommandation du Comité d'audit et des risques, afin de confirmer l'existence et l'exécution complète de cette vente annoncée le 9 juin 2026.



La vérification s'appuiera sur une démarche de confirmation directe auprès de sources indépendantes, incluant notamment les établissements bancaires, le client et les transporteurs. Cette méthode vise à valider la commande, les livraisons et le règlement financier de manière croisée. Le processus a débuté le 22 juin 2026. Les conclusions seront diffusées dès qu'elles seront disponibles.



La société précise que cette mission est un rapport de constats factuels distinct de la mission légale d'un commissaire aux comptes et qu'elle porte uniquement sur ce contrat spécifique. 2CRSi poursuit également le traitement des autres points soulevés et tiendra le marché informé de l'avancement de ses travaux.