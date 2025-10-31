2CRSi plonge de près de 20% après la publication d'un résultat net part du groupe de 2,1 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, en légère baisse par rapport aux 2,5 MEUR enregistrés en proforma de 12 mois pour l'année précédente.
Le groupe précise que sa marge brute, notamment au deuxième semestre, a été ponctuellement affectée par l'octroi d'une remise exceptionnelle consentie à l'un de ses principaux clients aux Etats-Unis, en compensation d'un retard de livraison.
Avec un chiffre d'affaires de 220,7 MEUR, en progression de 32% et sur un marché toujours dynamique et exigeant, 2CRSI revendique un renforcement de ses positions commerciales sur ses marchés clés de l'IA, calcul à haute performance et data centers.
En termes d'activité, le carnet de commandes et les succès commerciaux récents lui permettent d'être pleinement confiant dans sa capacité à dépasser l'objectif de 300 MEUR de chiffre d'affaires fixé à l'occasion du plan stratégique présenté en 2024.
Basé à Strasbourg, 2CRSi est spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques très performants. Le groupe compte aujourd'hui environ 117 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays.
