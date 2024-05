2e mandat Trump: l'automobile et le luxe en première ligne (Oddo BHF)

Le 27 mai 2024 à 15:20 Partager

"Le spectre du deuxième acte Trump pourrait avoir un impact plus important sur le sentiment des investisseurs dans les mois à venir". C’est ce qu’affirme Laurent Denize, global co-directeur des investissements chez Oddo BHF, dans son "Monthly Investment Brief" du mois de mai. "En ce qui concerne la croissance, l'impact devrait être légèrement positif, mais cet effet initial pourrait rapidement être compensé par une inflation importée", avec "une politique monétaire plus souple et une courbe des taux plus pentue", conséquences d'"une pression accrue sur la banque centrale".



Une élection de Trump devrait soutenir "le dollar américain, les valeurs énergétiques, les actions américaines, le crédit américain, les valeurs cycliques nationales, et devrait être principalement positive pour les petites capitalisations", prévoit le gérant, pour qui "les actions européennes, allemandes et chinoises pourraient être les perdantes".



Parmi les "quelques secteurs où les droits de douane ciblés pourraient affecter l'Europe de manière significative à l'échelle macroéconomique", Oddo cite en premier lieu l'industrie automobile qui "risque d'être au premier rang d'une éventuelle guerre commerciale, étant donné que les droits de douane à l'importation sont plus élevés dans l'UE qu'aux États-Unis". "Une augmentation de 10 points des droits de douane entraînerait une baisse de 20 % du volume des exportations entre l'UE et les États-Unis pour tous les constructeurs automobiles européens exposés", précise Laurent Denize.



L'industrie des produits de luxe, qui réalise 20 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis, "souffrirait également d'une hausse des droits de douane, car son pouvoir de fixation des prix a été érodé par l'inflation". Les pays de l'UE ayant adopté une taxe sur les services numériques visant principalement les entreprises américaines et des restrictions à l'exportation sur les technologies liées à la sécurité pourraient être victime de représailles, et "en premier lieu les entreprises de haute technologie de pays européens clés": France, Italie, Espagne.