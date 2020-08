2ème trimestre 2020 : UPC surmonte la crise du Covid-19. Giga réseau de UPC stable, niveau de satisfaction record et résultats d'exploitation améliorés

Les résultats opérationnels se sont améliorés au deuxième trimestre, malgré un environnement compétitif et la crise du Covid-19. Recul des ventes suite à la crise, mais le mois de juin affiche des ventes à un niveau d'avant le confinement et plus élevé que le même mois de l'année précédente

« Chez UPC, ces derniers mois ont aussi été marqués par la crise du Covid-19. Malgré les défis liés à celle-ci, UPC termine son deuxième trimestre plus forte. Nos clients ont pu compter sur le giga réseau de UPC même pendant le confinement. Pour aider nos clients, nous avons temporairement mis toutes les chaînes pour enfants en libre accès et avons augmenté gratuitement la vitesse Internet de 165 000 clients en la passant à 100 Mbit/s. UPC Business a également aidé ses clients SOHO de nombreuses manières pendant la crise. Cela a également des répercussions sur la satisfaction des clients : après le record de satisfaction du premier trimestre, celui-ci s'est encore amélioré au deuxième trimestre. Cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Notre plan de croissance tient le cap malgré de nombreux défis, les tendances vont dans la bonne direction et doivent maintenant être renforcées. Cela signifie que nous allons poursuivre nos investissements dans notre réseau, nos produits, et dans la numérisation et la simplification de nos processus afin de continuer d'améliorer la satisfaction des clients et d'assurer notre retour à la croissance », explique Baptiest Coopmans, CEO de UPC Suisse.

La pression concurrentielle soutenue et la crise du Covid-19 ont entraîné une perte de 13 000 abonnés durant le deuxième trimestre 2020. Ainsi, la baisse a pu être réduite de 4000 clients en glissement annuel. Cela a également un impact sur le chiffre d'affaires : par rapport au même trimestre de l'année précédente, le chiffre d'affaires de UPC a reculé de 8,6 %, passant de 315,6 à 288,3 millions de francs. Durant le confinement, la fermeture des Partner shops a entraîné une baisse des ventes en avril et en mai. Les ventes ont connu un fort rebond en juin, dépassant le niveau de l'année dernière. Le taux de résiliation présente ce trimestre encore des améliorations très encourageantes, en glissement annuel comme trimestriel.

Malgré la pression continue sur les ventes, le résultat d'exploitation (OFCF) s'est amélioré au deuxième trimestre et affiche le meilleur résultat depuis cinq trimestres. En plus d'une structure de coûts simplifiée, tous nos clients peuvent bénéficier du giga réseau de UPC et une majorité de nos clients disposent de la plateforme TV de dernière génération, les investissements associés ont déjà dépassé leurs pics.

Les initiatives du plan de croissance montrent des effets positifs. L'optimisation constante des canaux numériques a entraîné une baisse du nombre de clients UPC qui contactent l'entreprise par les moyens traditionnels (via téléphone ou par courrier). Dans le même temps, les interactions via les canaux numériques ont fortement augmenté, et grâce à un conseil de qualité et des temps d'attente moindres, la satisfaction des clients s'est encore renforcée durant ces derniers mois. À cela s'ajoute le giga réseau de UPC, disponible sur l'ensemble de la zone de couverture de l'entreprise, la plateforme UPC TV innovante et une offre Mobile attrayante basée sur le réseau mobile le plus puissant et le plus utilisé de Suisse, dont de plus en plus de clients Internet profitent. En conséquence, la satisfaction des clients dans tous les domaines (marque, service clientèle, produits) bat des records depuis plusieurs mois et son augmentation se poursuit au deuxième trimestre.

Les performances dans le segment des clients commerciaux sont restées stables malgré les conditions difficiles pendant la crise du Covid-19. Avec une baisse de chiffre d'affaires de seulement 4,9 % en glissement annuel et une augmentation de 2 % des ventes de base, l'entreprise a traversé la crise avec succès. Suite à une augmentation de la demande de solutions de vidéoconférences et d'autres solutions de communication en raison de la crise du Covid-19, UPC Business a décidé dès avril de passer la bande passante des clients SOHO à la vitesse maximum sur son giga réseau. En plus de l'upgrade de bande passante, UPC Business a offert à ses clients le service de sécurité Business Secure Web jusqu'à fin juillet 2020 pour protéger gratuitement les collaborateurs des cyber-attaques, même durant le télétravail.

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

UPC

Media Relations

Suisse

Tél. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland