Le trimestre qui s’est achevé fin juin a vu les marchés occidentaux battre de nouveaux records. C’est l’occasion de faire le point sur les ETF qui ont affiché les meilleures performances. Nous avons toutefois exclu les ETF trop petits, car peu liquides et les doublons étant donné que plusieurs émetteurs proposent des produits à peu près équivalents.

1 / Amundi MSCI Turkey UCITS ETF

Avec un encours de 151 M€, cet ETF est composé de 17 entreprises dont la capitalisation et la liquidité font partie des plus importantes du pays.

Les marchés boursiers turcs connaissent depuis un an une période florissante avec des gains records. Au printemps 2023, le président Erdogan avait approuvé les fortes hausses de taux d'intérêt pour lutter contre l’inflation. Le marché turc est dominé par des sociétés bancaires et financières qui ont très nettement profité des taux élevés. D’autre part, le gouvernement a approuvé des mesures visant à donner la priorité à l’investissement.

L’ETF a gagné 47,3% depuis le début de l’année, bien aidé par ses valeurs financières (28,9% de l’encours). Le reste de l’encours est essentiellement composé d’entreprises industrielles (27,5%), des biens de consommation non cycliques (16,1%), de l’énergie (8,3%) et des matériaux (6,8%).

La carte d’identité de l’ETF :

Encours : 151 M€

Nombre de positions : 17

Code ISIN : LU1900067601

Ticker : TUR

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,45 %

2 / iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Sans trop de surprises, on retrouve des entreprises technologiques américaines dans ce classement. Les Sept Magnifiques (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla et Méta Platforms) ont continué de tirer les indices vers le haut ces derniers trimestres grâce à d’excellents résultats.

Le iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF a gagné 17,1 % sur le trimestre. Il est composé de 67 positions mais ses 10 principales représentent à peu près 75% de l’investissement. On y trouve Microsoft (22,3%), Apple (19%), Nvidia (18%), Broadcom (5,2%), Advanced Micro Devices (1,9%), Salesforce (1,9%), Adobe (1,8%), Oracle (1,7%), Qualcomm (1,7%) et Applied Materials (1,5%).

La carte d’identité de l’ETF :

Encours : 8,75 Mds$

Nombre de positions : 67

Code ISIN : IE00B3WJKG14

Ticker : IUIT

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,15 %

3 / HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF

Cet ETF investit dans les plus grandes entreprises taïwanaises et s’il figure parmi les plus belles performances de ce trimestre, c’est presque entièrement grâce à TSMC, l’usine à semiconducteurs du monde. Le géant représente à lui seul 34,4% de l’encours. Les 87 autres sociétés se partagent le reste du gâteau avec toutefois une nette domination des valeurs technologiques qui ont suivi les pas de TSMC, d'où une performance globale très bonne (environ +15%). Hors TSMC, les entreprises les mieux représentées sont Hon Hai Precision Industry (7,3%), MediaTek (5,8%), Quanta Computer (2,3%), Delta Electronics (2,1%), CTBC Financial Holding (1,8%) et United Microelectronics (1,7%).

A noter qu’un produit similaire est fourni par Blackrock, le iShares MSCI Taiwan UCITS ETF avec des frais plus élevés à 0,74% contre 0,5% pour celui de HSBC.

La carte d’identité de l’ETF :

Encours : 149 M$

Nombre de positions : 88

Code ISIN : IE00B3S1J086

Ticker : HTWN

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,50 %

