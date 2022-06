3-L'Ukraine dit avoir repoussé l'avancée russe à Sievierodonetsk

par Max Hunder

KYIV, 4 juin (Reuters) - Kyiv a déclaré samedi que l'armée ukrainienne était parvenue à repousser l'avancée des troupes russes à Sievierodonetsk, alors que les combats font rage autour de la ville industrielle où les soldats russes concentrent leur offensive pour prendre le contrôle du Donbass.

Les revendications ukrainiennes n'ont pas pu être vérifiées de façon indépendante. Moscou dit également de son côté avoir fait des avancées dans la région.

C'est la première fois que Kyiv, qui perd du terrain depuis plusieurs jours à Sievierodonetsk, dit avoir lancé une attaque contre les forces russes.

Les belligérants clament chacun avoir infligé de lourdes pertes à l'autre camp. Pour certains experts militaires, l'issue de cet affrontement pourrait déterminer qui a l'avantage dans la guerre d'usure qui semble se profiler.

Côté diplomatie, Kyiv a fustigé samedi l'appel du chef de l'Etat français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie afin de préserver les canaux diplomatiques.

"Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques", a déclaré Emmanuel Macron dans une interview accordée à la presse régionale. "Je suis convaincu que c’est le rôle de la France, d’être une puissance médiatrice."

ARMES OCCIDENTALES

"Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays. Car c'est la Russie qui s'humilie", a réagi sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba.

"Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies", a ajouté le chef de la diplomatie ukrainienne.

L'Ukraine espère maintenant repousser les forces russes le plus loin possible de son territoire et compte, pour cela, sur les armes à longue portée que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont promis de lui livrer.

Interrogé sur l'offre de médiation française, un conseiller de la présidence ukrainienne a répondu: "Tant que nous n'aurons pas reçu toutes les armes, tant que nous n'aurons pas renforcé nos positions, tant que nous n'aurons pas repoussé (les forces russes, ndlr) le plus loin possible des frontières de l'Ukraine, il n'y aura pas lieu de négocier".

Moscou a fait savoir que la livraison d'armes occidentales allait jeter de "l'huile sur le feu" mais ne changerait pas l'issue de ce qu'elle considère être une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a dit que ses soldats faisaient facilement face aux armes américaines envoyées en Ukraine et en avaient détruit des dizaines, selon des propos rapportés samedi par l'agence de presse russe RIA.

Le ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a également dit samedi que les sanctions occidentales n'auraient aucun impact sur les exportations de pétrole du pays et a prédit une augmentation importante des profits, selon l'agence de presse russe Tass.

INTENSES COMBATS À SIEVIERODONETSK

Le gouverneur de la province de Louhansk, Serhiy Haidaï, a déclaré que les forces russes ont essuyé de sérieux revers à Sievierodonetsk où l'armée russe fait également exploser des ponts pour empêcher l'Ukraine d'y envoyer des renforts militaires et d'acheminer de l'aide aux civils.

"Actuellement, nos soldats les ont repoussés, ils (les Russes, ndlr) subissent d'énormes pertes", a déclaré samedi le gouverneur de Louhansk à la télévision ukrainienne.

"L'armée russe, d'après ce que nous comprenons, jette tous ses efforts, toutes ses réserves en direction de Sievierodonetsk", a-t-il ajouté. "Les Russes font sauter les ponts, donc nous n'avons pas pu apporter de renforts à nos gars à Sievierodonetsk".

Serhiy Haidaï a indiqué que l'armée ukrainienne avait repris 20% du territoire perdu à Sievierodonetsk.

Les deux armées ont subi de lourdes pertes dans les combats de rue à Sievierodonetsk où les routes sont jonchées de véhicules détruits et truffées de cratères.

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a fait usage de son artillerie pour mener des offensives dans la ville.

Elle a ajouté que les forces russes ont dû battre en retraite et que les troupes ukrainiennes tenaient leurs positions à l'intérieur de la ville.

Présent depuis jeudi à Sievierodonetsk, Reuters a pu vérifier que les Ukrainiens tenaient toujours une partie de la ville.

D'après Serhiy Haidaï, quatre personnes ont été tuées vendredi dans la province de Louhansk lors d'attaques russes.

Dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, un missile a touché un entrepôt agricole, blessant deux personnes, ont affirmé les autorités locales sur l'application de messagerie Telegram.

Samedi, le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie menait d'intenses opérations aériennes dans le Donbass.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que son armée avait abattu un avion de transport militaire ukrainien transportant des armes et des munitions près du port d'Odessa.

Le ministère a aussi indiqué que des missiles russes ont frappé un centre d'entraînement d'artillerie dans la région de Soumy où travaillaient des instructeurs étrangers.

Les autorités ukrainiennes ont de leur côté fait savoir que Kyiv entendait renforcer ses positions militaires sur le terrain grâce aux nouvelles livraisons d'armes occidentales avant de reprendre les négociations de paix avec la Russie. (Reportage Natalia Zinets, Pavel Polityuk, Max Hunder et Conor Humphries à Kyiv, version française Matthieu Protard et Caroline Pailliez)