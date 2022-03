3 indicateurs pour anticiper une crise financière

Au travers de cet article, nous allons passer en revue trois métriques qui me semblent pertinentes pour appréhender un marché tendu ou une économie qui ne va pas fort. Lorsque, ensemble, ces indicateurs donnent un même signal, protéger son portefeuille avec des opérations de couverture est recommandé.

Inversion de la courbe des taux.

Vous n’êtes pas à l’aise avec les taux ? Commencez par lire cet article.

Gardez en tête que la courbe des taux d’une économie qui va bien ressemble généralement à ça :

Source : La finance pour tous

Le concept d’inversion de la courbe des taux fait référence au fait que les taux courts deviennent plus élevés que les taux longs ou du moins que le spread entre les deux s’affaiblit. La littérature empirique sur le sujet de l’inversion de la courbe des taux est bien fournie. Elle confirme l’existence d’une relation entre la pente de la courbe des taux et l’évolution future de l’activité économique. Les travaux de Harvey (1988) et Estrella et Hardouvelis (1991) montrent qu’il existe en effet une corrélation entre la croissance économique américaine et l’écart entre le taux américain à 10 ans et le taux à 3 mois. Ils suggèrent aussi que l’évolution de la pente de la courbe des taux permet de prévoir les récessions. Comme le soulignent Christophe Blot et Eric Heyer dans le papier (2018) : “une réduction de la pente de la courbe des taux est associée à une probabilité de récession future plus importante”. Au-delà d’une corrélation, certaines raisons peuvent expliquer un effet causal de la courbe des taux sur l’activité (Monteta, 2005).

Parmi les hypothèses qui permettent d’aboutir à ces résultats, les économistes considèrent que les taux longs reflètent les anticipations de marchés des taux courts futurs. En d’autres termes, si les marchés anticipent une récession et qu’ils pensent que la banque centrale mènera une politique plus accommodante, ils anticipent une baisse future des taux courts, ce qui réduit les taux longs aujourd’hui (relation pas si évidente). Les résultats mis en avant par les économistes reposent donc sur la conjonction de deux anticipations : une anticipation de la baisse de l’activité et l’anticipation que la banque centrale jouera un rôle proactif et baissera les taux courts.

De leur côté, Blot et Heyer se sont intéressés à la pertinence de cette relation pour la France et la zone euro et je vous recommande chaudement de lire leurs travaux sur le sujet. Ils valident la relation entre la pente de la courbe des taux et la croissance américaine mais concluent que l’information contenue dans la courbe des taux en France et sur la zone euro est beaucoup trop faible pour prévoir les récessions ou la croissance.

D'une manière pratique, la courbe à suivre est la suivante. Il s’agit du spread entre le taux des obligations du trésor américain à échéance constante 10 ans et le taux des obligations du trésor américain à échéance constante 3 mois. Sur le même graphique, en gris, sont marquées les périodes reconnues comme étant des crises majeures.

Spread entre taux long (10y) et taux court (3m) des obligations du trésor américain. Source : FRED

Lorsque la courbe passe en terrain négatif, cela signifie que la pente de la courbe des taux s’est aplanie. Vous noterez la régularité du signal dans l’anticipation d’une correction. Il peut être très intéressant d’étudier cette courbe en parallèle de l’évolution du PIB de la région économique analysée. Sources principales de cette partie : L’inversion des courbes des taux est-elle toujours suivie d’un ralentissement économique ? Christophe Blot et Eric Heyer. OFCE – Observatoire français des conjonctures économiques (Sciences Po)

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 3-Month Treasury Constant Maturity. FRED Economic data. Comment le marché américain accueille le taux de surprise des publications Le 18 février 2022, John Butters a publié un article intitulé : “Market rewarding positive EPS surprises less than average for S&P500 companies for Q4” sur le site FACTSET (onglet Insights). A la date de l’écriture de ce papier, 84% des entreprises du S&P500 avaient publié leurs résultats du Q4. Sur ces 84%, 77% ont publié un BNPA au-dessus des attentes moyennes, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne sur 5 ans qui s’établit à 76%. La moyenne du taux de surprise est de +8.5% sur le trimestre, légèrement sous les +8.6% si l’on s’en tient aux 5 années précédentes. Cette moyenne de +8.6% nous laisse penser que les analystes sont donc conservateurs sur leurs estimations mais aussi que le marché, habitué à des taux de surprise impressionnant, price déjà ce taux de surprise. Du moins, c’est ce que l’on peut comprendre lorsque l’on regarde la réaction du marché lors de la divulgation des chiffres au public, autrement dit, la moyenne des variations sur les 4 jours qui encadrent la publication. Pour le Q4, le cours des entreprises qui ont publié un taux de surprise positif a crû, en moyenne, de seulement 0,2%. Ce chiffre est faible vis-à-vis de la moyenne historique, et surtout très faible par rapport aux 3 trimestres précédents. En revanche, le cours des entreprises dont le taux de surprise est négatif a, en moyenne, chuté de -2.8%. L’histogramme ci-dessous et celui qui vient d’être présenté nous montre que de manière générale (du moins depuis 2017), le marché est bien plus sévère avec les mauvais résultats qu’il ne récompense les bons chiffres. A mon sens, l’accueil des résultats du Q4 met en évidence le fait que les catalyseurs baissiers soient bien plus sérieux que les catalyseurs haussiers. Le marché est extrêmement tendu, à l’image du conflit en Ukraine, et punit sévèrement les résultats sous les attentes. Nous avons vu que cela est aussi vrai en Europe. Ensemble, la courbe des taux et l'accueil des résultats par le marché constituent deux indicateurs très solides pour se faire une idée de la santé économique d’une région et faire un état des lieux des pressions qui s’exercent sur le marché. Source principale de cette partie : Market rewarding positive EPS surprises less than average for S&P500 companies for Q4. John Butters. FACSET insights.

Le VIX Index, benchmark ultime de la volatilité aussi appelé indice de la peur