3 points à retenir du cinquième jour des audiences sur l'émeute du 6 janvier au Capitole américain

La commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque a reçu le témoignage de trois anciens hauts responsables du ministère - le procureur général en exercice de l'époque, Jeffrey Rosen, son adjoint Richard Donoghue, et le chef du bureau des conseillers juridiques de l'époque, Steven Engel.

Voici les points à retenir de l'audience de jeudi :

TRUMP A ESSAYÉ DE RENVOYER SON PROCUREUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

Trump était profondément frustré par ce qu'il considérait comme l'inaction du ministère de la Justice pour l'aider à enquêter sur ses fausses allégations de fraude électorale et a essayé de congédier Rosen et de le remplacer par quelqu'un de plus conforme.

Entre le 23 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, Trump a appelé ou rencontré Rosen presque tous les jours alors que ses efforts pour s'accrocher au pouvoir devenaient plus urgents. Il voulait que Rosen poursuive diverses pistes, y compris la nomination d'un avocat spécial pour enquêter sur les soupçons de fraude électorale.

"L'élément commun de tout cela était le président exprimant son mécontentement quant au fait que le ministère de la Justice n'avait pas fait assez pour enquêter sur la fraude électorale", a déclaré Rosen.

L'adjoint de Rosen, Donoghue, a déclaré que lors d'une conversation de 90 minutes avec Trump à la Maison Blanche le 27 décembre, il a carrément dit au président que les allégations de fraude n'étaient pas fondées.

"Je voulais essayer de couper court au bruit parce qu'il était clair pour nous qu'il y avait beaucoup de gens qui chuchotaient à son oreille, le nourrissant de ces théories de conspiration et de ces allégations", a déclaré Donoghue.

Lorsque Rosen a dit à Trump, lors de la même réunion à la Maison Blanche, que le ministère de la Justice ne pouvait pas simplement claquer des doigts et changer le résultat de l'élection, Trump a rapidement répondu : "Ce que je vous demande, c'est de dire qu'il était corrompu et de nous laisser le reste, à moi et aux membres républicains du Congrès", se souvient Donoghue.

LE RÔLE DE JEFFREY CLARK

Un avocat spécialiste de l'environnement au ministère de la Justice, Jeffrey Clark, qui soutient Trump, a joué un rôle clé dans les efforts de ce dernier pour utiliser le ministère afin de l'aider à renverser sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden. Clark a rencontré Trump dans le Bureau ovale à plusieurs reprises à l'insu du conseiller juridique de la Maison Blanche, Pat Cipollone, et de Rosen, ce qui constitue une violation inhabituelle du protocole.

Le membre républicain du Congrès Scott Perry, qui a aidé à diffuser les fausses déclarations de fraude électorale de Trump, a envoyé un SMS au chef de cabinet du président Mark Meadows et l'a encouragé à élever le poste de Clark au sein du ministère de la Justice, affirmant que le temps était compté avant le 20 janvier, jour de l'investiture, date à laquelle Trump devait quitter ses fonctions.

L'audience a commencé peu après qu'il ait été révélé que les forces de l'ordre fédérales avaient fait une descente au domicile de Clark dans la région de Washington.

LA LETTRE "MEURTRE-SUICIDE

Clark a rédigé une lettre à envoyer aux législatures de certains États contrôlés par les républicains, dont la Géorgie, qui visait à semer le doute sur la victoire électorale de Biden.

La lettre prétendait que le ministère de la Justice avait des inquiétudes quant aux résultats des élections dans plusieurs États. Il se trouve qu'au moment où elle a été rédigée, le ministère avait déjà déterminé qu'aucune fraude généralisée n'avait eu lieu.

"Donald Trump a proposé à M. Clark le poste de procureur général par intérim, en remplacement de M. Rosen, étant entendu que M. Clark enverrait cette lettre et prendrait d'autres mesures demandées par le président", a déclaré la représentante Liz Cheney, vice-présidente républicaine de la commission, au début de l'audience.

M. Donoghue a déclaré à la commission qu'il avait dû lire la lettre deux fois pour s'assurer qu'il comprenait correctement ce que M. Clark proposait "parce que cela me paraissait tellement extrême".

"Que le ministère s'insère ainsi dans le processus politique aurait eu de graves conséquences sur le pays et aurait pu déclencher une crise constitutionnelle", a-t-il déclaré.

Donoghue a déclaré que Clark n'a pas été découragé lorsqu'il lui a dit que le ministère de la Justice ne pouvait pas s'immiscer dans l'élection, répondant : "Je pense que beaucoup de gens se sont immiscés dans cette élection".

La lettre n'a jamais été envoyée après que Rosen et Donoghue aient refusé de la signer. Cipollone, le conseiller juridique de la Maison Blanche, a déclaré que la lettre était si toxique qu'elle ne devait plus jamais être vue car si elle était rendue publique, ce serait un "meurtre-suicide".