C'est énorme et pourtant c'est une barre que les entreprises du S&P 500 pourraient franchir au deuxième trimestre.

Cette semaine, c’est le coup d’envoi des trimestriels. Les banques américaines ouvriront le bal demain. Puis viendront ASML, Johnson & Johnson, Netflix, ou encore Richemont.

Une saison des résultats qui s’annonce particulièrement porteuse pour les entreprises du S&P 500. Selon Factset, les bénéfices par action (BPA) devraient progresser de 23.2% au deuxième trimestre. C’est d’ailleurs ce qui explique que les indices soient à des niveaux élevés, en dépit de toutes les turbulences traversées cette année : le momentum bénéficiaire est impressionnant.

Et ce n’est peut-être pas fini. En effet, les entreprises ont l’habitude de battre le consensus (c’est même un sport national aux Etats-Unis), et donc de publier des résultats au-dessus des attentes. In fine, la progression des bénéfices à la fin d’une saison des résultats est presque toujours supérieure à celle attendue.

Factset a d’ailleurs calculé que cet écart est de 6.2 points de pourcentage en moyenne sur les 5 dernières années. En prenant le consensus et en ajoutant l’écart moyen, on obtiendrait donc 29.4% de croissance des bénéfices à la fin du deuxième trimestre. La barre symbolique des 30% est donc à portée de main.

Source : Factset

Les deux secteurs qui devraient fortement contribuer à cette croissance sont l’énergie (+123%) et la technologie (+63%). Le premier a bénéficié d’un prix du baril de pétrole élevé au deuxième trimestre, dans un contexte de guerre en Iran. Le second surfe sur la vague IA. Les producteurs de puces mémoire en particulier, voient leurs résultats littéralement exploser.

Sur l’ensemble de l’année 2026, les analystes s’attendent à une croissance des BPA de 24.2%. D’où des valorisations qui restent sur des niveaux raisonnables. Le S&P 500 s’échange actuellement à 20.5 fois les bénéfices, légèrement au-dessus de sa moyenne à 5 ans (19.9).

Ces dernières années, les saisons de résultats ont souvent été des séquences positives pour les marchés. Mais justement parce que les entreprises battent à chaque fois le consensus. Ce qui est différent cette fois-ci, c’est que les attentes sont déjà très élevées. Il ne suffira donc pas de publier de bons, voire de très bons résultats pour être récompensés. Et toute déception risque d’être sanctionnée.