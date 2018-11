30 postes ouverts : Matilan prévoit de doubler son effectif pour soutenir sa croissance

Après avoir réalisé 2 acquisitions en 2017 et 2018 (sociétés Online Partner et Activlan), "Matilan poursuit sa croissance organique à un rythme soutenu, avec une envolée de son chiffre d'affaires de + 30% en 2018" commente Sacha Laassiri, directeur général de l'entreprise.

Récompensée pour la mise en place d'un vaste programme complet de formations et de certifications à destination de toute sa force technique et commerciale, Matilan obtient le label « Great Place to Work » en Octobre dernier. "C'est une récompense collective qui vient reconnaitre l'investissement de chacun dans notre projet de transformation" s'enthousiasme Sacha Laassiri.

Souhaitant désormais capitaliser sur ses investissements, Matilan prévoit de doubler son effectif dans les 18 mois à venir, et annonce un plan de recrutement ambitieux, avec plus de 30 nouveaux collaborateurs pour la seule année 2019, principalement dans les fonctions commerciales, avant-vente et expertise technique (Cloud, Collaboratif et Cybersécurité).

Matilan est une ESN parisienne présente sur l'ensemble du territoire, filiale du groupe Septeo, acteur clé de l'industrie numérique en France, qui compte 1.100 collaborateurs et réalise un CA de 130 M€.

Classé à la 18ème place dans le dernier Palmarès Truffle 100 des éditeurs de logiciels français en 2018, le groupe Septeo se positionne comme le 1er acteur européen des Legal Technologies et a pour ambition de se hisser à la 5ème place mondiale d'ici 2020.

