Berne/Simplon (awp/ats) - La centrale hydroélectrique de Gabi, sur le versant Sud du Simplon en Valais, a été inaugurée samedi, après avoir été remise en état. Désormais, sa production annuelle moyenne augmentera de 15% pour atteindre 44 millions de kilowattheures, annonce Energie électrique du Simplon (EES), société dont Alpiq est actionnaire à hauteur de près de 82%.

EES a investi plus de 37 millions de francs suisses pour la réhabilitation complète des installations. L'inauguration officielle a été faite par le curé Rolf Kalbermatter, en présence d'une centaine d'invités et de personnalités politiques et économiques.

La centrale de Gabi, mise en service en 1957, représente le premier palier de production des installations du complexe hydroélectrique d'EES. Elle turbine les eaux stockées dans le bassin d'Eggen.

L'aménagement d'EES comprend également les centrales de Gondo et de Tannuwald ainsi que les barrages de Fah et de Sera. Après plus de 60 ans de service, les machines de Gabi devaient être remplacées. Les travaux ont été entrepris à partir de mars 2022.