3M est condamné à payer 77,5 millions de dollars à un vétéran dans le dernier procès sur les bouchons d'oreille.

Vendredi, un jury du tribunal fédéral de Pensacola, en Floride, a ordonné à 3M Co de verser 77,5 millions de dollars à un vétéran de l'armée américaine qui a déclaré avoir subi des dommages auditifs suite à l'utilisation de bouchons d'oreille militaires de la société.

Le verdict pour l'ancien combattant James Beal est le plus important jamais rendu à un individu dans le cadre d'un litige tentaculaire sur les bouchons d'oreille qui, au 16 mai, comprenait plus de 290 000 réclamations auprès du tribunal de Pensacola, de loin le plus important litige de masse de l'histoire des États-Unis.

Le procès de Beal était le dernier d'une série initiale de 16 procès organisés pour tester la force des réclamations des plaignants et faciliter les négociations de règlement. Parmi ces procès dits "bellwether", les plaignants ont gagné dans 10 d'entre eux, remportant au total près de 300 millions de dollars. Les jurés se sont rangés du côté de 3M dans les six autres.

"Il est clair que les défenses de 3M - que ce soit devant les tribunaux, les investisseurs ou le public - sont peu convaincantes et sans fondement", ont déclaré les avocats des plaignants dans une déclaration commune.

"Nous sommes déçus et ferons appel du verdict d'aujourd'hui", a déclaré la société dans un communiqué. "Comme dans les procès bellwether précédents, nous avons été empêchés de présenter des preuves cruciales au jury, et nous aborderons cette question, entre autres, dans notre appel."

Beal, qui a servi dans l'armée de 2005 à 2009 et dans la réserve de l'armée jusqu'en 2011, a déclaré qu'il portait les bouchons d'oreille pour armes de combat version 2 de 3M lorsqu'il utilisait diverses armes et qu'en conséquence, il souffrait de perte auditive et d'acouphènes.

Aearo Technologies, que 3M a racheté en 2008, a développé les bouchons d'oreille, qui ont été distribués aux militaires entre 2003 et 2015. Les plaignants allèguent que la société a caché des défauts de conception, a truqué les résultats des tests et n'a pas fourni d'instructions pour l'utilisation correcte des bouchons d'oreille. (Reportage de Brendan Pierson à New York ; édition de David Gregorio)