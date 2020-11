3e trimestre 2020 : retour de la croissance pour UPC

Début du renversement de la tendance : on constate au total 5000 abonnements supplémentaires au troisième trimestre 2020, grâce notamment à des ventes record dans les domaines de l'Internet fixe et de Mobile, ainsi qu'à un taux de satisfaction record et durable dans tous les domaines (marques, produits et service clients)

« Les résultats du 3e trimestre montrent que notre plan de croissance fonctionne : les différentes mesures ont été décisives et ont permis à UPC de renouer avec la croissance au troisième trimestre et de présenter les meilleurs chiffres de vente depuis plus de trois ans. Autres éléments déterminants : le giga réseau de UPC, particulièrement fiable et performant, le portefeuille Mobile lancé en septembre et la numérisation et simplification des processus opérationnels permettant d'optimiser l'expérience client. La très haute satisfaction des clients, qui n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs trimestres et qui continue d'augmenter, est la preuve de la réussite de ces initiatives. L'expérience positive des clients a pour conséquence un taux de résiliation très faible. Le plan de croissance porte ses fruits, malgré la pandémie de coronavirus. De plus, allons très prochainement créer un nouvel acteur national encore plus fort grâce à notre regroupement avec Sunrise », déclare Baptiest Coopmans, CEO de UPC Suisse.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a connu une baisse de 5,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, passant de 307,3 à CHF 289,6 millions. Cette baisse est le résultat d'un marché très compétitif dans un environnement marqué par la pandémie de coronavirus ainsi que par l'annulation des contenus sportifs en direct chez MySports. Le résultat opérationnel (OFCF) du troisième trimestre 2020 a cependant pu être amélioré. En plus d'une structure de coûts simplifiée, tous les clients de l'entreprise peuvent bénéficier du giga réseau de UPC et une majorité d'entre eux disposent de la plateforme UPC TV de dernière génération, les investissements associés ayant déjà dépassé leurs pics.

Le renversement de la tendance est en grande partie dû aux ventes record dans les domaines de l'Internet fixe et de Mobile. Ainsi, en septembre, plus de 50 % de contrats de plus ont été conclus avec UPC que durant la même période l'année dernière et plus de 90 % de plus qu'il y a deux ans. UPC a ainsi pu afficher un nombre d'abonnements en hausse durant le troisième trimestre 2020. L'augmentation a été de 5000 abonnements. Le nouveau portefeuille Mobile, lancé en septembre, connaît un grand succès ; il s'adresse à des segments très différents et sait convaincre de par son excellent rapport qualité-prix. Le giga réseau de UPC et son offre fournissant une connexion de l'ordre du gigabit sur toute la zone de couverture a lui aussi su se faire une place. La vitesse de connexion moyenne des clients ces trois derniers mois était de plus de 350 Mbit/s, ce qui renforce UPC dans sa position de leader sur le marché dans ce domaine. De plus, la UPC TV Box est toujours très appréciée des clients. Depuis son lancement, ce sont plus de 350 000 UPC TV Box qui se trouvent sur le marché suisse, et environ 77 % des clients UPC bénéficient déjà de cette expérience télévisuelle innovante.

Pour continuer d'optimiser l'expérience client, différents processus clients ont été numérisés et simplifiés ces derniers mois. Cela a d'un côté une influence sur la joignabilité du Call Center, qui est de plus de 90 % en permanence, et sur la satisfaction des clients, qui affiche un taux record depuis plusieurs mois et a encore augmenté au troisième trimestre 2020 dans tous les domaines (marque, produits, service clients). Grâce à ce développement positif, le nombre de résiliations est très faible : au troisième trimestre 2020, UPC a constaté un nombre de demandes de résiliation plus faible de 25 % par rapport à l'année précédente.

Une autre étape importante a été l'accord de distribution entre UPC et Swisscom pour l'activation de MySports et de blue Sports (anciennement Teleclub) sur les plateformes des deux partenaires. Ainsi, les clients des deux parties peuvent depuis le 20 octobre 2020 disposer d'un accès égal et total à l'ensemble des différents contenus sportifs en direct. Cet accord profitera à 1,8 million de clients de la TV numérique de UPC, aux partenaires de distribution MySports de Suissedigital et à 1,55 million de clients Swisscom TV.

Le segment des clients commerciaux de UPC a été durement touché par la crise du coronavirus durant les derniers mois, mais affiche tout de même des performances stables au troisième trimestre 2020. Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires a baissé de 3,9 %, entraîné par la baisse des marges sur Wholesale Voice durant le troisième trimestre 2020, tandis que UPC Business poursuit la croissance de son activité principale. En particulier en période d'incertitude économique, la confiance que UPC Business a gagnée ces dernières années est importante. Cela se reflète également dans les évaluations positives attribuées par des services de comparaison de renom. De plus, le domaine des clients commerciaux a été récompensé par Cisco Systems (Switzerland) avec le titre de « Managed Services Partner of the Year 2020 ».

