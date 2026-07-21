Le groupe anticipe désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 8,80 et 8,95 dollars sur l'année, contre une précédente fourchette de 8,50 à 8,70 dollars.
Cette révision intervient alors que 3M fait face à une hausse des coûts liée à l'envolée des prix du pétrole, désormais estimée entre 150 et 175 millions de dollars, contre 125 millions auparavant.
L'entreprise affirme toutefois que ses hausses tarifaires devraient compenser intégralement cet impact.
Au deuxième trimestre, 3M a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté s'est établi à 2,40 dollars par action, contre un consensus de 2,25 dollars, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% sur un an, à 6,50 milliards de dollars, dépassant les 6,41 milliards attendus par les analystes. La croissance organique a atteint 5,5%.
La division Sécurité et Industrie, premier contributeur au chiffre d'affaires du groupe, a vu ses ventes progresser de plus de 8%, soutenues par une forte demande dans les marchés de l'électricité, des adhésifs, des abrasifs et des spécialités industrielles. Les granulés de toiture ont également renoué avec la croissance.
Dans le segment Transport et Electronique, le ralentissement persistant du secteur automobile a été compensé par la vigueur des activités liées aux centres de données et aux semi-conducteurs, permettant aux ventes de la division de croître de près de 6%.
En revanche, l'activité Consumer reste pénalisée par le déstockage des distributeurs en Amérique du Nord.
Sous l'impulsion de son directeur général Bill Brown, 3M poursuit son redressement en combinant discipline sur les coûts, ajustements tarifaires et lancement de nouveaux produits. Cette stratégie lui permet de préserver ses marges dans un contexte marqué par une demande encore atone et des pressions inflationnistes persistantes.
Malgré ces performances, RBC Capital Markets maintient sa recommandation à "sous-performance" sur le titre, avec un objectif de cours de 123 dollars. La banque estime que le redressement opérationnel du groupe se poursuit, mais que le potentiel d'appréciation de l'action reste limité.
Selon elle, le relèvement des prévisions annuelles reflète avant tout la solidité des résultats du deuxième trimestre et la dissipation de certains risques géopolitiques, plutôt qu'une amélioration significative des perspectives pour le second semestre.
RBC souligne néanmoins que l'acquisition de Madison/Sentorum, finalisée début juillet et non intégrée aux objectifs annuels, pourrait constituer un relais de croissance supplémentaire pour 3M.
Depuis le début de l'année, l'action 3M progresse de près de 9%.
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (45,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (33,2%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (19,7%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,4%), Asie-Pacifique (28,4%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17,2%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.