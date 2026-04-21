Le conglomérat industriel américain a dévoilé mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé son objectif de résultat pour l'ensemble de l'exercice. Ces annonces étaient accueillies sans grand entrain en préouverture.
Le propriétaire des marques Post-it, Scotch, Nexcare ou encore Scotch-Brite a dégagé au premier trimestre un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,14 dollars, contre 1,88 dollar un an plus tôt.
A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne 1,98 dollar.
Le chiffre d'affaires a progressé de 1,3% à 6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street, même si la croissance organique ressort négative à hauteur de 1,2%.
Des perspectives maintenues malgré la volatilité
"En dépit d'un environnement volatil, nous avons signé un bon début d'année", s'est félicité William Brown, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.
"Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos prévisions pour 2026, tout en nous en tenant à notre stratégie de long terme, qui consiste à investir dans la croissance, améliorer nos performances opérationnelles et redistribuer de la trésorerie à nos actionnaires", a-t-il ajouté.
Son cash-flow opérationnel a atteint 600 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année.
Concernant 2026, 3M a réaffirmé son objectif de BPA ajusté, compris entre 8,50 et 8,70 dollars pour l'ensemble de l'année, pour un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 4%, dont une croissance organique attendue autour de 3%.
Suite à ces annonces, le titre perdait plus de 3,5 % mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse.
M. William M. Brown est directeur financier d'Andretti Acquisition Corp, président-directeur général de L3Harris Technologies, Inc, directeur indépendant de Celanese Corp, président de l'Aerospace Industries Association, membre du United States-Brazil CEO Forum et président de Harris Corp. (Virginie). Il siège au conseil d'administration de Celanese Corp, de la FDNY Foundation, de l'Association de l'armée américaine et du Florida Institute of Technology, Inc. Auparavant, M. Brown a été employé en tant que membre du conseil d'administration de l'université polytechnique de Floride, président du conseil d'administration, président et directeur général de Harris Corp, président de UTC Fire & Security Corp, vice-président principal chargé de la stratégie et du développement de l'entreprise chez United Technologies Corp, ingénieur de projet chez Air Products & Chemicals, Inc. et président des opérations Asie-Pacifique chez Carrier Corp, président de Carrier Transicold et directeur principal chargé de l'engagement chez McKinsey & Co, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Villanova, un diplôme d'études supérieures à l'université de Villanova, un MBA à l'université de Pennsylvanie et un MBA à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (45,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (33,2%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (19,7%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,4%), Asie-Pacifique (28,4%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.