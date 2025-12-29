3M mise sur l'IA pour accélérer l'innovation industrielle

Le groupe industriel annonce le lancement de nouveaux outils numériques visant à transformer le processus de conception de ses clients en réduisant drastiquement les délais de prototypage et de sélection des matériaux.

3M a annoncé le lancement prochain de "Ask 3M", un assistant doté d'Intelligence Artificielle (IA) générative, et l'extension de son "3M Digital Materials Hub" (centre numérique des matériaux). Ces innovations permettront aux ingénieurs de résoudre des défis de collage complexes et d'accéder à des modèles optiques avancés pour les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public.



En s'appuyant sur les capacités de modélisation avancée d'Amazon Web Services (AWS), ces plateformes permettent aux clients de valider numériquement des matériaux avant même la fabrication de prototypes physiques.



Selon Holly Semerad, Directrice du Marketing du pôle Sécurité et Industrie, cette synergie permet de "passer du défi de conception au concept de solution en quelques minutes". Le système offre même la possibilité de générer des matériaux virtuels sur mesure répondant à des besoins spécifiques non encore couverts par le catalogue actuel.