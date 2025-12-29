3M mise sur l'IA pour accélérer l'innovation industrielle
Le groupe industriel annonce le lancement de nouveaux outils numériques visant à transformer le processus de conception de ses clients en réduisant drastiquement les délais de prototypage et de sélection des matériaux.
3M a annoncé le lancement prochain de "Ask 3M", un assistant doté d'Intelligence Artificielle (IA) générative, et l'extension de son "3M Digital Materials Hub" (centre numérique des matériaux). Ces innovations permettront aux ingénieurs de résoudre des défis de collage complexes et d'accéder à des modèles optiques avancés pour les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public.
En s'appuyant sur les capacités de modélisation avancée d'Amazon Web Services (AWS), ces plateformes permettent aux clients de valider numériquement des matériaux avant même la fabrication de prototypes physiques.
Selon Holly Semerad, Directrice du Marketing du pôle Sécurité et Industrie, cette synergie permet de "passer du défi de conception au concept de solution en quelques minutes". Le système offre même la possibilité de générer des matériaux virtuels sur mesure répondant à des besoins spécifiques non encore couverts par le catalogue actuel.
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (44,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (34,1%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (20,1%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,5%), Asie-Pacifique (28,5%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17%).
