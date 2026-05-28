3M poursuivi en Australie pour contamination aux "polluants éternels"
Le gouvernement australien a annoncé jeudi avoir engagé une action en justice de 2 milliards de dollars australiens (1,43 milliard de dollars) contre le groupe industriel américain accusé d'être à l'origine d'une contamination liée à des mousses anti-incendie contenant des PFAS, ces substances chimiques toxiques surnommées "polluants éternels".
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (45,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (33,2%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (19,7%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,4%), Asie-Pacifique (28,4%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.