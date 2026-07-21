3M relève ses objectifs pour 2026 après un 2e trimestre solide
A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026, le conglomérat industriel 3M fait part d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, à entre 8,80 USD et 8,95 USD, contre 8,50 USD à 8,70 USD précédemment.
Le groupe basé dans le Minnesota anticipe aussi une augmentation de sa marge d'exploitation ajustée de 70 à 80 points de base, pour une croissance des revenus ajustés attendue à plus de 4,5%, reflétant une croissance organique des revenus ajustés supérieure à 3,5%.
Le propriétaire, entre autres, des marques Post-it, Scotch, Nexcare et Scotch-Brite, ajoute tabler sur un cash-flow opérationnel ajusté compris entre 5,8 MdsUSD et 6 MdsUSD en 2026, contribuant à une conversion du free cash-flow ajusté supérieure à 100%.
Au titre du 2e trimestre, 3M a enregistré un BPA ajusté en hausse de 11%, à 2,40 USD, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 40 points de base, à 24,9%, pour des revenus ajustés de 6,5 MdsUSD, en croissance de 5,5%, dont 5,4% en organique.
"Nous avons réalisé un 2e trimestre solide, dépassant les attentes et reflétant les progrès réalisés sur nos priorités stratégiques et la construction d'une entreprise plus performante", commente le PDG William Brown, qui relève en conséquence ses objectifs annuels.
M. William M. Brown est directeur financier d'Andretti Acquisition Corp, président-directeur général de L3Harris Technologies, Inc, directeur indépendant de Celanese Corp, président de l'Aerospace Industries Association, membre du United States-Brazil CEO Forum et président de Harris Corp. (Virginie). Il siège au conseil d'administration de Celanese Corp, de la FDNY Foundation, de l'Association de l'armée américaine et du Florida Institute of Technology, Inc. Auparavant, M. Brown a été employé en tant que membre du conseil d'administration de l'université polytechnique de Floride, président du conseil d'administration, président et directeur général de Harris Corp, président de UTC Fire & Security Corp, vice-président principal chargé de la stratégie et du développement de l'entreprise chez United Technologies Corp, ingénieur de projet chez Air Products & Chemicals, Inc. et président des opérations Asie-Pacifique chez Carrier Corp, président de Carrier Transicold et directeur principal chargé de l'engagement chez McKinsey & Co, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Villanova, un diplôme d'études supérieures à l'université de Villanova, un MBA à l'université de Pennsylvanie et un MBA à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (45,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (33,2%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (19,7%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,4%), Asie-Pacifique (28,4%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.