3M s'allie à Natura Resources pour accélérer le nucléaire de nouvelle génération

3M annonce un partenariat avec Natura Resources visant à accélérer le développement des réacteurs à sels fondus (RSF) de nouvelle génération. L'accord prévoit le développement et la qualification des isotopes de lithium-7 ainsi que l'évaluation de l'usage d'isotopes stables et de matériaux avancés de 3M dans les conceptions de réacteurs de Natura.



Drita Roggenbuck, présidente de la division Transport et Électronique, souligne que cette collaboration allie 'l'expertise de 3M en science des matériaux à la conception innovante de Natura'. Les travaux porteront sur l'amélioration de la durabilité et de la performance des composants des réacteurs, notamment via les fibres Nextel et microsphères céramiques 3M.



Doug Robison, dirigeant de Natura Resources, estime que ce partenariat permettra de démontrer comment le nucléaire de pointe peut fournir une énergie fiable et décarbonée pour les générations futures.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.