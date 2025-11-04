3M annonce un partenariat avec Natura Resources visant à accélérer le développement des réacteurs à sels fondus (RSF) de nouvelle génération. L'accord prévoit le développement et la qualification des isotopes de lithium-7 ainsi que l'évaluation de l'usage d'isotopes stables et de matériaux avancés de 3M dans les conceptions de réacteurs de Natura.
Drita Roggenbuck, présidente de la division Transport et Électronique, souligne que cette collaboration allie 'l'expertise de 3M en science des matériaux à la conception innovante de Natura'. Les travaux porteront sur l'amélioration de la durabilité et de la performance des composants des réacteurs, notamment via les fibres Nextel et microsphères céramiques 3M.
Doug Robison, dirigeant de Natura Resources, estime que ce partenariat permettra de démontrer comment le nucléaire de pointe peut fournir une énergie fiable et décarbonée pour les générations futures.
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (44,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (34,1%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (20,1%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,5%), Asie-Pacifique (28,5%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17%).
