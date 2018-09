Bourse de Paris : 4 à la suite pour le CAC40 ?

On tiendra pour acquis que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde restent le sujet de préoccupation majeur des financiers, mais nous n'en parlerons pas car peu d'éléments nouveaux ont filtré. Pour le reste, impossible d'échapper à la Keynote de rentrée d'Apple et aux centaines d'articles et de reportages sur son hypothétique contenu. Quelques certitudes : le groupe n'a jamais le droit à l'erreur lors de cet événement et toute déception rejaillirait sur la totalité de son écosystème, en particulier un secteur des semiconducteurs chahuté ces derniers mois par les craintes de fin de cycle. Au boulot Tim Cook !



L'autre information majeure, c'est le retour du pétrole près de plafonds symboliques, les 70 USD pour le WTI et les 80 USD pour le Brent. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a estimé hier que la production atteindra 11,5 millions de barils par jour en 2019 aux Etats-Unis, en vive progression mais en-deçà de son estimation précédente (11,7 millions de bpj). En parallèle, les spécialistes tablent sur une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis (la statistique tombera à 16h30). Enfin, l'ouragan Florence, qui doit toucher les côtes américaines jeudi soir ou vendredi matin, n'aura que peu d'impact sur la production pétrolière mais a contribué à un regain de tension sur les prix de l'énergie, qui a profité par ricochet à l'or noir. Le secteur (pétrolières et parapétrolières) en a profité hier.



Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers tôt ce matin.



Les temps forts économiques du jour



La production industrielle de la zone euro (11h00 : consensus -0,5%) permettra aux investisseurs de patienter jusqu'à une série d'indicateurs américains :

Prix à la production (14h30 : consensus +0,2%)

Stocks pétroliers (16h30 : consensus -1,6 million)

Livre Beige de la Fed (20h00)



La paire EUR/USD évolue à 1,15867. L'or stagne à 1 194 USD, tandis que les cours pétroliers reviennent tester leurs pics annuels, à 79,36 USD pour le Brent et 69,83 USD pour le WTI.



Les principaux changements de recommandations