2ème épisode d'anecdotes incroyables, cette fois ci sur l'argent. Quel est l'objet le plus cher du monde ? Qui imprime le plus de billets, les Etats-unis ou le monopoly ? Combien dépensait Pablo Escobar en élastiques et pourquoi ? De quoi la Corée du Nord est-elle la championne du monde ? Découvrez ces 4 histoires incroyables !

