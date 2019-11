4 points-clés pour réussir une gouvernance Télécom performante

Par Christophe Fornes Directeur commercial Saaswedo

Définir une politique Télécom performante nécessite de combiner différentes expertises complémentaires qui permettent d’avoir une vision précise de son parc et d’optimiser ses coûts de fonctionnement. Avoir une bonne gestion de son parc est une donnée-clé qui permettra de réaliser des économies importantes mais également de s’appuyer sur une flotte toujours actualisée et répondant à ses besoins : fonctionnalités, abonnements, etc. Au regard de ces éléments, la mise en place d’un mode de gestion industriel est nécessaire.

Option pour une approche Telecom Expense Management (TEM)

Connaissez-vous la situation de vos dépenses télécoms actuelles ? Par entité ? Par BU ? Par famille ? Ces questions fondamentales sont souvent au centre des préoccupations des gestionnaires de parcs télécoms et directions achats des entreprises. Une approche TEM permet de répondre efficacement à ces questions et de bénéficier d’indicateurs de pilotage pertinents.

Bien connaitre ses contrats Télécoms

Ce point-clé est également à prendre en compte, car il permet de connaitre précisément l’état de son parc télécom qui peut être difficile à cartographier, notamment pour les grands groupes, leurs filiales et les entreprises bénéficiant d’une organisation décentralisée. Dans ce contexte, il est fondamental de pouvoir accéder à un guichet unique pour prendre les bonnes décisions en matière de gestion et d’évolution des contrats.

Avoir une vision précise de son parc

Il s’agit d’inventorier l’ensemble des actifs de son parc télécom. Cela prend en compte les aspects liés à l’IT, aux équipements télécoms et aux licences logicielles. Là encore, cette tâche complexe ne peut être gérée manuellement sur un simple tableur. Industrialiser cette étape complexe permet de faire la différence en s’appuyant toujours sur un parc adapté à ses besoins.

Prendre en compte la notion de Roaming et de gestion des dépassements

Arrivez-vous à maîtriser efficacement les dépenses de roaming des collaborateurs ? Avez-vous déjà subi des factures mobiles exorbitantes ? Sur ce point, le TEM traditionnel est essentiel pour les entreprises afin de consolider et maitriser leurs dépenses télécoms. Cependant, les besoins d'informations en temps réel pour diminuer les risques de dérives liés à l'usage de la data mobile, en roaming par exemple, ou encore les forfaits mutualisés, sont croissants et présentent un fort potentiel de retour sur investissement. Des alertes de dépassement de seuils et de blocage des communications excessives de datas sont alors essentielles.

Ces quatre grands jalons sont par conséquent stratégiques pour piloter finement sa digital workplace et permettre aux équipes en charge de l’IT et des achats de prendre des décisions pertinentes reposant sur des indicateurs fiables.