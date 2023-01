40 milliards d’euros en plus sur les Livrets A et LDDS en 2022 24/01/2023 | 10:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois de décembre 2022 s'est élevée à 2,69 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux. Sur l’ensemble de l’année, elle s’élève en cumulé à 33,49 milliards d’euros. A cela s’ajoute une capitalisation annuelle des intérêts pour un montant de 6,56 milliards d’euros portant l’encours total sur les deux produits à 509,7 milliards d’euros à fin décembre 2022. L’encours des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a gagné 40 milliards d’euros en 2022.



Selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, " avec une collecte positive de 1,45 milliard d'euros en décembre, le Livret A signe, en 2022, la deuxième meilleure année de son histoire. La collecte annuelle a, en effet, atteint, selon les données de la Caisse des dépôts et consignations, 27,23 milliards d'euros. Seule l'année 2012 fait mieux (28,16 milliards d'euros), année qui fut marquée par le relèvement du plafond à 22 950 euros et par la crise des dettes souveraines. En 2022, le Livret A aura donc enregistré une collecte supérieure à celle de 2020, l'année de la crise sanitaire (26,39 milliards d'euros) " .



Le contexte anxiogène en lien avec la guerre en Ukraine et la résurgence de l'inflation ainsi que les deux relèvements du taux rendement du Livret A ont contribué à ces excellents résultats de la collecte.



En période de troubles et d'incertitudes, les Français épargnent en privilégiant la valeur refuge que représente le Livret A. Malgré l'érosion du pouvoir d'achat, les ménages ont maintenu un taux d'épargne élevé durant toute l'année. Ce dernier n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire.



Cependant, les deux relèvements du taux du Livret A n'ont pas permis de compenser les effets de l'inflation. " Il n'aura pas complètement protégé les épargnants des effets de la hausse des prix. Sur l'année, son rendement moyen a été de 1,37 % quand l'inflation a été de 5,2 %. Le rendement réel a donc été négatif de 3,8 points. Malgré tout, à l'exception du Livret d'Épargne Populaire, le Livret A figure parmi les produits de taux avec garantie du capital qui ont offert, en 2022, une des meilleure protection face à l'inflation ", explique Philippe Crevel.



Selon lui, " le début d'année 2023 devrait être encore favorable au Livret A et au LDDS qui profiteront sans nul doute du relèvement de leur taux, relèvement qui sera effectif à compter du 1er février 2023 ".





© AOF 2023