400 groupes demandent aux parlementaires américains de prendre des "mesures immédiates" pour bloquer une éventuelle grève des chemins de fer.

La Chambre de commerce américaine, la National Association of Manufacturers, la National Retail Federation, l'American Petroleum Institute, la National Restaurant Association, l'American Trucking Associations, l'American Farm Bureau Federation et d'autres groupes ont averti que les impacts d'une grève potentielle pourraient se faire sentir dès le 5 décembre.

Les travailleurs de quatre syndicats ont rejeté un accord contractuel provisoire annoncé en septembre, tandis que huit l'ont approuvé.

"Les risques pour l'économie et les communautés de notre nation rendent tout simplement inacceptable une grève ferroviaire nationale", indique la lettre aux leaders du Congrès vue par Reuters. "Par conséquent, en l'absence d'un accord volontaire, nous vous demandons de prendre des mesures immédiates pour empêcher une grève ferroviaire nationale et la destruction économique certaine qui s'ensuivrait."

Un arrêt du trafic ferroviaire pourrait geler près de 30 % des cargaisons américaines en poids, attiser l'inflation et coûter à l'économie américaine jusqu'à 2 milliards de dollars par jour en déclenchant une cascade de problèmes de transport affectant les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la fabrication, des soins de santé et du commerce de détail aux États-Unis.

La lettre indique qu'une grève potentielle pourrait entraîner "des interruptions dans la livraison d'engrais, de chlore et d'autres produits essentiels à l'eau potable, à notre approvisionnement alimentaire et à la production d'électricité". Elle prévient qu'une grève pourrait interrompre les services de transport ferroviaire de passagers Amtrak et de trains de banlieue, ce qui "perturberait jusqu'à 7 millions de voyageurs par jour."

La semaine dernière, la Chambre de commerce américaine a imploré les parlementaires d'intervenir, un jour après que les membres du plus grand syndicat ferroviaire du pays aient rejeté un accord de principe.

La Maison Blanche a qualifié d'"inacceptable" une fermeture du rail. Le Conseil présidentiel d'urgence du président Joe Biden a publié en août le cadre de l'accord de principe conclu en septembre entre les principaux transporteurs comme Union Pacific Corp et une douzaine de syndicats représentant 115 000 travailleurs.

Les syndicats et les chemins de fer ont jusqu'au 9 décembre pour résoudre leurs différends. S'ils ne le font pas, les travailleurs pourraient faire grève ou les chemins de fer pourraient mettre les employés en lock-out - à moins que le Congrès n'intervienne. Mais les chemins de fer arrêteraient les expéditions de matières dangereuses au moins quatre jours avant la date limite de grève.