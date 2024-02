Vous associez probablement Daymond John à la ville de New York, puisque le célèbre entrepreneur a créé la célèbre marque de vêtements FUBU à Hollis, dans le Queens.

Mais ces jours-ci, le juge de Shark Tank a un autre lieu de prédilection : Miami. Vous l'apercevrez peut-être en train de se promener sur le front de mer de la ville pour conclure des affaires pour sa société de marketing et de stratégie de marque, The Shark Group.

L'entretien qui suit a été édité et condensé.

CE QU'IL AIME LE PLUS À MIAMI

Si vous êtes un homme d'affaires, vous pouvez rencontrer tout le monde dans un rayon de 50 pâtés de maisons. Vos collaborateurs ne parlent pas aux leurs : Ils sont là. Leurs gardes sont baissés. Ils sont détendus.

Ce n'est pas comme à Los Angeles, où vous passez toute la journée dans les embouteillages parce que vous devez rencontrer dix personnes différentes. Vous aurez une bonne conversation et vous accomplirez probablement beaucoup plus de choses en moins de temps.

Lorsque je suis à New York, ma journée est toujours aussi précipitée. À Miami, j'accomplis les mêmes choses, mais à un rythme plus lent.

OÙ ALLER LORSQUE VOUS ATTERRISSEZ

Je peux organiser des conférences téléphoniques pendant des kilomètres sur n'importe quelle plage ou promenade, tout en m'arrêtant en chemin pour manger du poisson frit, en parcourant Ocean Drive et Collins Avenue à Miami Beach.

OÙ SÉJOURNER

L'un de mes hôtels préférés au monde est The Diplomat (S. Ocean Drive). Si vous voulez un service haut de gamme, cet hôtel l'offre, mais vous pouvez aussi aller au Mandarin Oriental (Brickell Key Drive). Le Setai (Collins Ave.), l'Arlo Wynwood (NW Miami Ct.) et le W South Beach (Collins Ave.) sont également excellents.

OÙ ORGANISER DES RÉUNIONS D'ÉQUIPE ?

N'importe où sur la plage, ou dans n'importe lequel de ces grands hôtels, il y a d'excellents endroits pour s'asseoir. Mais j'aime bien Zaytinya (Lincoln Rd.), le nouveau restaurant du chef Jose Andres.

LIEU DE PETIT-DÉJEUNER PUISSANT

Little Hen (NE 1st Ave.), surtout quand je suis avec ma femme ou ma fille. C'est très agréable visuellement, et ils ont ces pancakes aux pétales de rose qui sont incroyables.

Major Food Group propose Sadelles (Collins Ave.) avec le meilleur saumon fumé que vous pourrez jamais déguster. Vous pouvez également prendre un petit-déjeuner rapide et sain chez Pura Vida (plusieurs établissements, dont Brickell Ave.).

MEILLEURE SORTIE D'ÉQUIPE

Wynwood Walls [le premier musée d'art de rue de Miami, NW 2nd Ave.], ou le mini-golf et bar Puttery (NW 28th St.), le nouvel endroit de Rory McIlroys.

Tout le monde est toujours en train de faire du bateau ou du yachting. Vous pouvez également assister à un match du Miami Heat (Kaseya Center, Biscayne Blvd.).

Vous pouvez obtenir de très bons billets pour le Heat à la dernière minute, ce qui n'est pas possible avec les Knicks.

UN PIÈGE À TOURISTES QUI EN VAUT LA PEINE

L'hôtel Clevelander (Ocean Drive) ou la boîte de nuit LIV (Collins Ave.)

LE MEILLEUR MOYEN DE SE DÉPLACER

Tout est à une courte distance. Le temps de trouver un parking et de le payer, vous auriez pu entrer et sortir d'un Uber.

ZONE PRÉFÉRÉE POUR FAIRE DU SHOPPING

Bal Harbour (extrémité nord de Miami Beach), parce que tous les magasins haut de gamme s'y trouvent. Le centre commercial Aventura Mall (Biscayne Blvd.) est excellent, car toutes les marques possibles y sont présentes. Et le Design District (NE 39th St.), plus branché.

CE QUE SEULS LES INITIÉS SAVENT

Haulover Beach est un endroit idéal pour observer les gens (au nord de Miami Beach). Et il y a un super bar sportif au 9e étage d'un immeuble [Mikes at Venetia, NE 15th St.], dont très peu de gens connaissent l'existence.

MEILLEUR DÎNER

ZZs (NE 41st St.), Carbone (Collins Ave.), Contessa (NE 41st St.), Swan (NE 39th St.), Prime 112 (Ocean Drive) et, bien sûr, Joes Stone Crab (Washington Ave.).

LA PLUS GRANDE IDÉE REÇUE

Si vous vivez dans l'un de ces gratte-ciel au bord de l'eau et que vous allez dans des restaurants haut de gamme tous les soirs, oui, cela va vous coûter cher. Mais vous pouvez être un habitant de la région et vivre à peu de frais de la même manière, en profitant de la même eau et de la même plage.