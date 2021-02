5 000 milliards d'euros d'encours pour les fonds d'investissement au Luxembourg

Dans le secteur des fonds d'investissement au Luxembourg, les actifs sous gestion ont continué de croître après le fléchissement observé en début 2020 et ils devraient atteindre pour la première fois 5 000 milliards d'euros à la fin de 2020, selon Luxembourg for Finance. Le Luxembourg confirmerait ainsi sa place comme premier domicile européen de fonds et second au niveau mondial.



Plus de 3 600 fonds ont été créés par plus de 500 gestionnaires au Luxembourg. " Ces fonds sont vendus à des investisseurs dans 77 juridictions, ce qui fait des fonds domiciliés au Luxembourg le véhicule d'investissement le plus largement distribué et reconnu au niveau mondial " , souligne l'Agence pour le développement du centre financier luxembourgeois.



Les produits d'investissement labellisés LuxFLAG (Luxembourg Financial Labelling Agency) ont connu une croissance de 76 % en 2020, allant jusqu'à 144 % pour les fonds labellisés ESG, pour atteindre 322 produits d'investissement labellisés dans 10 juridictions et représentant 135,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Des gestionnaires de 17 pays différents gèrent ces produits, ce qui souligne l'importance des qualifications ESG pour les gestionnaires au niveau international.