Porté par une actualité positive, Nvidia enchaîne une deuxième séance de forte hausse et franchit le cap historique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour mémoire, le groupe avait déjà été le premier à atteindre les 4 000 milliards il y a tout juste quatre mois. La société continue donc de monter en puissance dans un climat d’enthousiasme général autour de l’IA, mais aussi de crainte croissante d’une bulle spéculative.
Cette semaine, Microsoft et Apple ont également dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation, suivis par Alphabet, valorisé à plus de 3 260 milliards, et Amazon, qui complète le top 5 mondial. Broadcom, Tesla et TSMC profitent eux aussi de la vague d’investissement sur l’intelligence artificielle, tandis que Aramco reste la seule entreprise non technologique dans ce top 10.
Enfin, les prochaines publications trimestrielles pourraient bien départager Broadcom et Meta, en lice pour devenir le prochain membre du club des 2 000 milliards. Si Broadcom y parvient, cela pourrait redéfinir définitivement la notion de “Magnificent Seven”
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
