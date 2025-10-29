Porté par une actualité positive, Nvidia enchaîne une deuxième séance de forte hausse et franchit le cap historique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour mémoire, le groupe avait déjà été le premier à atteindre les 4 000 milliards il y a tout juste quatre mois. La société continue donc de monter en puissance dans un climat d’enthousiasme général autour de l’IA, mais aussi de crainte croissante d’une bulle spéculative.

Cette semaine, Microsoft et Apple ont également dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation, suivis par Alphabet, valorisé à plus de 3 260 milliards, et Amazon, qui complète le top 5 mondial. Broadcom, Tesla et TSMC profitent eux aussi de la vague d’investissement sur l’intelligence artificielle, tandis que Aramco reste la seule entreprise non technologique dans ce top 10.

Enfin, les prochaines publications trimestrielles pourraient bien départager Broadcom et Meta, en lice pour devenir le prochain membre du club des 2 000 milliards. Si Broadcom y parvient, cela pourrait redéfinir définitivement la notion de “Magnificent Seven”