Le Treasury à vingt ans a clôturé lundi à ce niveau. Mercredi et jeudi, Washington remettra 34 milliards de dollars de dette longue sur le marché, un test grandeur nature du prix exigé par ses créanciers.

5,12%. C’est le rendement du Treasury à vingt ans à la clôture de lundi. Ce chiffre ne correspond pas au coût moyen de la dette fédérale, mais c’est un bon benchmark du prix exigé par le marché pour immobiliser de l’argent jusqu’en 2046. Plus le taux monte, plus Washington doit rémunérer ses nouveaux créanciers, avec des répercussions bien au-delà des obligations.

Un autre test arrive mercredi. Le Trésor rouvrira pour 13 milliards de dollars son obligation à vingt ans, adjugée à 4,927% lors de son précédent passage sur le marché le 16 juin. Jeudi, il émettra 21 milliards de dollars de TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) à dix ans, dont la valeur évolue avec l’inflation. La première adjudication mesurera le prix "nominal" (réel + inflation) de la durée. La seconde révélera le rendement réel réclamé une fois l’inflation neutralisée.

Rendement obtenu, ratio entre les ordres et le montant offert, demande des investisseurs indirects, part absorbée par les dealers : en deux séances, le marché donnera une réponse chiffrée à une question qui dépasse les Treasuries. Combien l’Amérique doit-elle désormais payer pour attirer l’argent du monde ?

Ce n’est pas un énième débat binaire sur la dédollarisation et la fin de l’hégémonie américaine. On voit bien que les investisseurs continuent d’acheter les actifs américains, mais ils deviennent plus regardants sur le rendement, le risque de change, la trajectoire de la dette publique et le prix déjà intégré dans les actions.

Cette prime américaine passera trois autres tests cette semaine. Alphabet et Tesla publieront mercredi, puis Intel jeudi, pour mesurer l’appétit du marché pour la croissance, l’IA et la tech américaines à leurs valorisations actuelles. La BCE décidera jeudi, après avoir relevé ses taux de 25 bps en juin, avec un effet possible sur le différentiel de taux entre les deux rives de l’Atlantique, et ce que cela implique pour l’EUR/USD. Les inscriptions au chômage jeudi, puis les PMI flash et les ventes de logements neufs vendredi, testeront enfin la résistance de l’économie avant la Fed des 28 et 29 juillet et le PIB du deuxième trimestre le 30.

Cette semaine donnera un prix à plusieurs composantes de l’attractivité des actifs américains : la dette souveraine, les actions, le dollar et la croissance. En tout cas, les dernières données disponibles montrent déjà que la demande n’a pas disparu, mais elle a changé de nature et d’exigence de prix. Le 14 juillet, le Trésor américain a indiqué qu’en mai, les étrangers avaient acheté net 56,6 milliards de dollars de Treasuries à long terme, tout en réduisant de 43,5 milliards leurs bons du Trésor à court terme.

Scott Bessent connaît ces mécanismes pour avoir dirigé un hedge fund spécialisé dans les devises et les taux avant de devenir secrétaire au Trésor. En mai, lorsque le rendement à dix ans avait touché 4,69%, il jugeait la poussée temporaire. Le marché répond désormais au jour le jour : Washington continue de trouver des prêteurs, mais leurs conditions évoluent.

Au printemps 2026, les investisseurs étrangers détenaient encore plus de 9 300 milliards de dollars de Treasuries. En revanche, la base d’acheteurs change de visage, au profit des fonds privés, indiciels et parfois à effet de levier, c’est-à-dire endettés pour démultiplier une performance (avec autant de risque à la baisse).

L’écosystème dollar conserve donc une force de gravité considérable. Mais, là où l’ancienne base d’acheteurs venait presque naturellement, la nouvelle, plus privée, plus mobile et parfois financée avec levier, doit être davantage séduite.

30,4%, 12,6 %, 59% : le chiffre que les débats mélangent

Avant de parler de fuite hors du dollar, on va ouvrir les boîtes statistiques qui ne contiennent pas les mêmes acheteurs.

Au premier trimestre 2026, la Fed évaluait à 30 641,5 milliards de dollars l’encours de Treasuries négociables détenus hors du gouvernement fédéral. Le "reste du monde" en possédait 9 317,2 milliards, soit 30,4% du total. Ce cercle comprend tous les détenteurs étrangers recensés, publics comme privés.

Les données TIC du Trésor resserrent ensuite le cadre. En mai, elles attribuaient 3 848 milliards de dollars aux institutions officielles étrangères, principalement des banques centrales et des organismes de réserve. Rapporté à l’encours de la Fed du trimestre précédent, cela représente environ 12,6% (calcul approximatif car les dates et les dispositifs de reporting diffèrent).

En effet, les institutions officielles ne sont qu’une partie du total étranger. Les investisseurs privés détenaient environ 5 523 milliards de dollars, soit près de 59% des avoirs étrangers recensés.

Figure 1. Deux chiffres, deux périmètres

Source : Fed Financial Accounts, T1 2026 ; Treasury TIC, mai 2026. Les parts privée et officielle utilisent le total TIC de mai rapporté à l’encours Fed du T1 et sont donc approximatives.

Les institutions officielles étrangères ne représentent aujourd’hui qu’environ 12,6% des Treasuries négociables. Cette dilution ne signifie pas qu’elles ont vendu dans les mêmes proportions. Leur stock reste proche de 3 850 milliards de dollars, mais le dénominateur a couru plus vite que lui. L’encours total a gonflé à plus de 30 600 milliards, laissant davantage de place aux acheteurs privés.

Le même Treasury ne vaut pas la même chose selon qui le tient

Imaginez une salle d’enchères où chacun achète le même objet pour une raison différente. La banque centrale veut une réserve liquide et le fonds monétaire cherche un placement court. L’assureur couvre des engagements futurs, L’ETF suit son indice, tandis que le hedge fund guette un écart de prix (stratégies d’arbitrage).

Au premier trimestre, les fonds monétaires détenaient 3 426 milliards de dollars de Treasuries. Les fonds communs et ETF en possédaient 2 474 milliards, les banques 1 818 milliards, les assureurs et pensions 1 801 milliards. La Fed attribuait enfin 3 039 milliards de dollars aux "ménages et organisations à but non lucratif", une catégorie fourre-tout qui inclut aussi certains hedge funds domestiques et trusts. Elle ne correspond donc pas aux seuls petits porteurs américains.

Figure 2. Les principaux détenteurs de Treasuries négociables au T1 2026

Source : Fed Financial Accounts. La catégorie « ménages » est en partie résiduelle. L’écart statistique de 1 643,6 MdsUSD n’est pas représenté.

Ces acteurs n’ont ni le même horizon ni la même patience. La banque centrale privilégie sécurité et liquidité. L’investisseur privé compare le Treasury au cash, au crédit ou à une dette locale. Pour un Japonais ou un Européen, il faut encore retirer le coût de la couverture du dollar. Le Trésor reconnaît que certains titres souverains domestiques offrent désormais un rendement supérieur à celui des Treasuries une fois le risque de change couvert.

La demande privée peut donc rester abondante tout en exigeant davantage de compensation. La question devient : quel rendement faut-il offrir pour qu’elle reste ?

Le petit écart qui mobilise 1 850 milliards de dollars

C’est ici que la plomberie financière essaie généralement de perdre le lecteur. Restez avec moi, c’est sympa à comprendre.

Le basis trade exploite deux prix presque identiques. Un Treasury vaut 100 dollars et son contrat à terme 100,10 dollars. Le fonds achète le premier, vend le second et attend leur convergence pour empocher dix centimes.

Le gain est si petit que le fonds emprunte presque tout le prix d’achat. Le repo (repurchase agreement) est ce prêt, souvent renouvelé chaque jour, garanti par le Treasury. La banque peut avancer 98 dollars contre une obligation de 100 (que le fonds a acheté avec l’argent emprunté). Les deux dollars restants sont le haircut, la marge de sécurité de la banque.

Si le marché se retourne (taux montent, obligation baisse), le prêteur réclame davantage de cash : c’est l’appel de marge. Si le haircut passe de 2 à 4 dollars, il faut trouver immédiatement les deux dollars manquants. Un fonds très endetté doit répondre aux appels de marge, renouveler son repo et respecter les limites fixées par ses prêteurs. Plusieurs ventes forcées peuvent alors se déclencher ensemble.

La stratégie apporte pourtant une vraie demande et rapproche les prix du marché au comptant et des futures. Son échelle est considérable : la Fed estime que les hedge funds domiciliés aux îles Caïmans détenaient environ 1 850 milliards de dollars de Treasuries à fin 2024, contre 423 milliards visibles dans les données TIC de décembre. L’écart reflète notamment les transferts de collatéral et les limites des statistiques.

Figure 3. Les Treasuries visibles et estimés des hedge funds caïmanais

Source : Treasury TIC et Federal Reserve, Form PF. L’écart estimé ne provient pas exclusivement du basis trade.

Entre 2022 et 2024, ces fonds auraient acheté net 1 200 milliards de dollars de Treasuries. Sous une hypothèse forte, ils auraient absorbé 37% des émissions nettes de notes et bonds. Ils ne possèdent pas 37% du marché. Le chiffre mesure leur poids marginal.

La réglementation cherche à réduire ces vulnérabilités sans supprimer l’intermédiation. La SEC prévoit un clearing central obligatoire pour certaines transactions cash à partir du 31 décembre 2026, puis pour certaines transactions repo à partir du 30 juin 2027. Le dispositif doit améliorer la transparence, faciliter la compensation des positions et limiter le risque de contrepartie. Il ne fera disparaître ni le levier ni le risque de liquidité.

Pékin achète de l’or, Tokyo regarde la porte

Chine et Japon sont les "usual suspects" de toute histoire sur le recul des créanciers officiels. Leurs mouvements sont pourtant plus lents que les gros titres.

Les Treasuries attribués à la Chine continentale sont tombés à 659,3 milliards de dollars en mai 2026, contre 1 316,7 milliards au sommet de novembre 2013. Le stock visible a presque été divisé par deux. Les réserves d’or chinoises atteignaient parallèlement environ 2 346 tonnes en juin.

Figure 4. Les avoirs en Treasuries attribués à la Chine ont presque été divisés par deux

Source : U.S. Treasury, historique TIC. Valeurs de décembre, sauf mai pour 2026 ; sommet mensuel de novembre 2013 indiqué séparément.

Figure 5. La PBoC a continué d’augmenter ses réserves physiques d’or

Source : State Administration of Foreign Exchange. Conversion des onces troy en tonnes.

Les deux mouvements signalent une diversification, pas une transaction miroir prouvée. Pékin peut vendre pour soutenir le renminbi, obtenir des liquidités ou réorganiser ses réserves.

Par ailleurs, un actif détenu pour un investisseur chinois au Royaume-Uni, en Belgique ou dans un autre centre financier peut donc ne pas apparaître sous la ligne "Chine". L’or ne remplace pas facilement un marché de 30 000 milliards de dollars... pour l’instant.

Le Japon reste le premier détenteur étranger, avec 1 143,1 milliards de dollars de Treasuries en mai 2026. Les obligations japonaises redeviennent plus attirantes après couverture du dollar, sans rapatriement massif visible. Un éventuel retour des capitaux passerait plus probablement par les maturités, les nouveaux flux et les rééquilibrages progressifs que par une liquidation soudaine.

Votre épargne regarde aussi Washington

En France, les crédits immobiliers dépendent surtout de la BCE, du financement des banques et des taux européens. Mais le Treasury reste la grande référence mondiale : lorsqu’il monte, il peut entraîner les rendements européens, renchérir le financement des entreprises et peser sur la valorisation des actions.

Washington doit en parallèle émettre toujours plus de dette. Le Congressional Budget Office prévoit un déficit fédéral de 1 900 milliards de dollars en 2026, soit 5,8% du PIB. La dette publique atteindrait 101% du PIB cette année et 120% en 2036, alors que la Fed n’absorbe plus les émissions comme lors des grandes périodes d’assouplissement quantitatif.

Pour l’épargnant français, une hausse des taux fait baisser la valeur des obligations déjà détenues et de nombreux fonds obligataires (fonds en euros notammnet, détenus via l’Assurance-vie... placement préféré des français). Elle améliore en revanche le rendement des nouveaux placements, des fonds monétaires et, avec retard, des fonds en euros. Si l’obligation est gardée jusqu’à l’échéance et remboursée, la moins-value latente importe peu. Elle devient réelle en cas de vente anticipée.

Les étrangers détiennent encore près d’un tiers des Treasuries. Mais, face à un encours en forte croissance et à une moindre présence des banques centrales, le prix exigé par les investisseurs, la liquidité et le financement deviennent de plus en plus déterminants pour l’ensemble des marchés.

La puissance reste, mais elle doit payer le prix du marché

En résumé, on n’est pas sur une mort lente et douloureuse du dollar, mais plutôt sur une diversification de la base des investisseurs, qui n’ont ni les mêmes contraintes, ni les mêmes aspirations.

On va bien noter néanmoins que les Etats-Unis perdent progressivement une partie de leurs acheteurs les moins sensibles au prix. Tant que les adjudications fonctionnent, que le repo reste liquide et que les intermédiaires portent les positions, le financement continue.

La domination reste là. L’effort de séduction, lui, devient plus coûteux.

Sources principals

Fed, US Treasury, Reuters, SEC, Office of International Research, CBOE, Alphabet, BCE, TreasuryDirect, BoJ