5 COM lance une nouvelle offre de déploiement de postes de travail pour les grands comptes

L'ESN 5 COM (Docteur Ordinateur) joue la carte de l'innovation en faisant évoluer son offre qui intègre désormais un service de déploiement de postes de travail architecturé pour répondre aux déploiements de masse réalisés par les grands comptes au sein de leurs organisations distribuées.

Piloter les postes de travail et assurer leur déploiement à une échelle industrielle est un point-clé pour l'ensemble des grandes entreprises et ETI. Une approche centralisée est nécessaire pour garantir une réelle cohérence. C'est pour répondre à cette problématique que 5 COM (Docteur Ordinateur) a développé avec l'un de ses partenaires français une offre globale permettant de gérer de manière professionnelle l'ensemble du cycle de déploiement des postes de travail. Dès lors, le groupe peut répondre à un ensemble de points opérationnels stratégiques comme :

- La préparation du déploiement

- La masterisation des configurations

- Les phases de déploiement opérationnel

- Les opérations de maintenance sur site ou à distance

- La gestion du SAV, des pièces détachées et du support

Enfin, le groupe 5 COM (Docteur Ordinateur) pourra accompagner en toute proximité ses différents clients en s'appuyant sur son réseau d'agences locales qui regroupe plus de cinquante représentations dans toutes les régions. Ce point-clé est un véritable avantage pour les grands comptes qui disposent d'une implantation régionale étendue. Il sera alors possible d'offrir un niveau de service standardisé.

Moussa Tachefini, responsable de l'activité chez 5 COM (Docteur Ordinateur) « Nous sommes heureux d'enrichir notre offre de valeur en y intégrant un service dédié aux grands comptes qui souhaitent rationaliser leurs processus de déploiement de postes de travail. 100 % française, cette offre de service intègre les plus hauts standards qualité en termes de fiabilité, sécurité, performance et support. Déployer des milliers de postes en respectant une politique de conformité stricte est alors une opération simple et rapide. »

