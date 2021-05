Tommy Douziech Analyste Suivre 121 Tous ses articles Aveyronnais à l'accent chantant, Tommy Douziech est doté d'une determination impressionnante, qu'il met tant au service de ses performances de thriathlète que de son parcours inhabituel. Diplômé de l'ESCP, ce spécialiste du marketing et passionné de finance aime se démarquer.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nous observons le plus grand afflux vers les actions européennes depuis février 2018 (2,8 milliards de dollars), notamment en provenance d'investisseurs aux Etats-Unis d'après une récente étude de Bank Of America. Les analystes de BofA anticipent une hausse de 5% d'ici le troisième trimestre de l'indice Stoxx Europe 600 à 460 points. Ils se basent notamment sur la comparaison avec un système de notation tenant compte de l'indice PMI de la zone euro, de l'euro, des rendements obligataires réels de la zone euro (c'est-à-dire le taux d'actualisation), du pétrole Brent et de l'incertitude politique européenne (ce qui donne la courbe bleu foncé) qui suit de manière plutôt fidèle celle de l'indice européenne (courbe bleu claire). Source : Bank Of America Global Research En effet, d'après l'historique, nous pouvons mettre en évidence une corrélation entre l'indice PMI et l'indice. Chaque hausse de 3 points de l'indice PMI semble faire progresser le marché d'environ 5%, tandis que chaque hausse de 50 points de base du rendement réel des obligations de la zone euro le fait baisser d'environ 4%.

