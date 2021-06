Tommy Douziech Analyste Suivre 122 Tous ses articles Aveyronnais à l'accent chantant, Tommy Douziech est doté d'une determination impressionnante, qu'il met tant au service de ses performances de thriathlète que de son parcours inhabituel. Diplômé de l'ESCP, ce spécialiste du marketing et passionné de finance aime se démarquer.

5 midcaps values italiennes avec du potentiel 02/06/2021 | 10:08 Tommy Douziech 02/06/2021 | 10:08

L'indice Stoxx Europe 600 a beau monter avec la régularité d'un métronome, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Parmi les stars européennes en 2021, les pays nordiques (Finlande, Suède, Norvège notamment) performent bien ainsi que la France qui se trouve dans le peloton de tête. Le CAC 40 doit sa robustesse en 2021 à sa forte proportion d'actions cycliques liées à des actifs tangibles et sa faible proportion d'actions technologiques qui sont plus à la peine en ce début d'année. Cependant, cet intérêt se fait au détriment des valeurs moyennes italiennes qui affichent un certain retard par rapport aux valeurs françaises. L'indice italien principal, le FTSE MIB revient tout juste sur ses niveaux d'avant crise à 25485 points alors que le CAC 40 a déjà dépassé le plus haut de février 2020 à 6111 points depuis plusieurs semaines. Un rattrapage des midcaps les plus à la traîne est envisageable, d'autant plus lorsque l'on regarde les révisions des bénéfices récentes. Regardons de plus près cinq midcaps values italiennes pouvant bénéficier de ce rattrapage. Voici les 5 valeurs que j'ai sélectionnées pour vous : Source : Zonebourse.com Banca Mediolanum Banca Mediolanum S.P.A (BMED) est un conglomérat de banque, d'assurance et de gestion d'actifs". Les analystes ont régulièrement revu à la hausse les bénéfices et le chiffre d'affaires sur les derniers mois. Le retard de la courbe des prix de l'action par rapport aux banques françaises dans des situations financières et de profitabilités équivalentes laisse penser qu'un réajustement est possible pour cette valeur italienne dans un secteur porteur en 2021. Le cours de Banca Mediolanum face aux banques françaises Source : Zonebourse.com De'Longhi De'Longhi S.P.A. (DLG) est une valeur dans l'équipement et l'électroménager qui a su tirer parti de la crise sanitaire. Les confinements prolongés ont permis aux ménages de prendre soin de leur intérieur : Machines à café, climatisation, chauffage, petit électroménager de cuisine.. Tout y est passé. Les analystes sont très positifs sur leurs performances prévisionnelles de 2021 et 2022. Les révisions de bénéfices et le consensus favorable associés à une bonne visibilité sur l'activité de l'entreprise nous laisse entrevoir une amélioration des fondamentaux sur les prochains exercices. Très bonnes notes Surperformance® de De'Longhi Source : Zonebourse.com Piaggio Après avoir refait leur cuisine, les ménages ont envie de liberté. Qui ne connaît pas les lignes iconiques des scooters Vespa lancés par Piaggio en 1946 ? Valeur italienne par excellence, Piaggio & C. S.P.A. (PIA), spécialiste des véhicules à deux roues, profitera certainement de la réouverture actuelle de l'économie. Avec le lancement récent de leur scooter électrique, le "Piaggio One" espère conquérir de nouveaux marchés, celui des jeunes et des entreprises de livraisons en plein boom. Même si l'entreprise possède une profitabilité modeste, sa valorisation attractive associée à des révisions de bénéfices fortement haussières laissent suggérer que le cours de l'action Piaggio en a encore sous le pied. Nouveau modèle Piaggio One Source : Piaggio Cementir Cementir Holding N.V. (CEM) est une société spécialisée dans le secteur des matériaux de construction (ciment notamment, comme son nom l'indique) et dans le recyclage des déchets urbains industriels. Au même titre que Saint-Gobain ou Aperam, Cementir profite actuellement du rebond économique depuis le début de l'année et cette tendance devrait encore lui profiter quelques temps. Le 3ème producteur de ciment italien et le premier de Scandinavie, a su se diversifier en développant son chiffre d'affaires dans les régions en pleine construction : Turquie, Chine, Malaisie, etc. Avec une valorisation faible et une bonne profitabilité pour le secteur, Cementir dispose de bons fondamentaux pour jouer une action value. Stabilité des résultats de Cementir durant la crise Source : Zonebourse.com Anima Anima Holding S.P.A (ANIM) est un fournisseur de services de gestion d'actifs et de portefeuilles pour clients particuliers et institutionnels. Sensiblement décotée par rapport à ses homologues italiennes, et en dépit d'une croissance faible, Aima réalise des marges abracadabrantesques : 40% de marge nette en 2020. Elle tire profit de son offre de gestion active, notamment de ses fonds flexibles mélangeant actions et obligations qui ont su attirer de nombreux nouveaux investisseurs sur les marchés. Si les actifs sous gestion augmentent comme les analystes le pensent, les commissions devraient suivre ce mouvement. Ainsi la valorisation actuelle de ses bénéfices prévisionnels pour 2021 est tout à fait raisonnable (PER de 9,42). Forte révision des bénéfices et du chiffre d'affaires d'Anima Source : Zonebourse.com

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ANIMA HOLDING S.P.A. -0.98% 4.35 13.16% APERAM S.A. 0.06% 47.9 40.19% BANCA MEDIOLANUM S.P.A. -0.37% 8.064 13.89% CEMENTIR HOLDING N.V. 0.63% 9.63 43.91% DE'LONGHI S.P.A. -1.04% 36.18 41.82% PIAGGIO & C. SPA 2.56% 3.37 21.81% SAINT-GOBAIN -0.84% 55.35 48.83%