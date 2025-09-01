Vendredi une cour d'appel fédérale a invalidé la plupart des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Une majorité des juges a estimé qu'il avait outrepassé son autorité en vertu de l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977. Mais le président américain est loin d'avoir renoncé. La bataille juridique n'est pas terminée, et d'autres textes de loi pourraient lui permettre de rétablir ces droits de douane.

Pourquoi la justice intervient-elle ?

Au printemps, le tribunal de commerce international de New York (ITC) avait été saisi par cinq entreprises et douze Etats fédérés, s’estimant lésées par les droits de douane.

Le 28 mai, le tribunal avait annulé la plupart des droits de douane imposés par Donald Trump.

Puis, le 29 mai, une cour d’appel fédérale avait suspendu cette décision en référé, le temps d’examiner l’affaire sur le fond. Vendredi, elle a finalement suivi le jugement rendu en première instance, en invalidant les tarifs douaniers.

Quels droits de douane sont concernés ?

Tous ceux qui ont été imposés en invoquant l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) :

les 25% imposés en début d’année sur le Mexique, le Canada et la Chine.

les droits de douane réciproques imposés le 2 avril, et entrés en vigueur officiellement le 7 août (bien que les taux aient évolué entre temps).

Les droits de douane sectoriels (sur l’automobile, l’acier et l’aluminium, le cuivre) dépendent eux de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962. Ils ne sont donc pas concernés par cette décision de justice.

Pourquoi la légalité des droits de douane est remise en cause ?

L’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977 permet au président de prendre des mesures pour lutter contre une "menace inhabituelle et extraordinaire".

Dans le cadre des droits de douane imposés à la Chine, au Mexique et au Canada, c’est la menace du fentanyl qui était évoquée. Pour ce qui est des droits de douane réciproques, ce sont les déficits commerciaux qui étaient mis en avant.

En mai, les juges du TCI ont estimé qu’un déficit commercial existant depuis presque 50 ans ne peut pas être considéré comme une "menace inhabituelle et extraordinaire".

Mais au-delà de cette question, il s’agit de savoir ce que le président peut faire pour répondre à une telle menace.

Pour les juges de la cour d’appel, l’IEEPA ne permet pas d’imposer des droits de douane : "La loi confère au président une autorité importante pour entreprendre un certain nombre d'actions en réponse à une situation d'urgence nationale déclarée, mais aucune de ces actions n'inclut explicitement le pouvoir d'imposer des tarifs douaniers, des droits ou autres, ou le pouvoir de taxer".

En effet, l’imposition de tarifs douaniers est en principe une prérogative du Congrès. C’est ce qu’ont rappelé les juges dans l’avis majoritaire : "lorsque le Congrès a l'intention de déléguer au président le pouvoir d'imposer des tarifs douaniers, il le fait explicitement".

La bataille juridique est-elle terminée ?

Non. Si la cour d’appel a confirmé la décision rendue en première instance, elle a cependant autorisé le maintien des tarifs douaniers jusqu'au 14 octobre pour permettre aux parties de demander à la Cour suprême de se saisir de l'affaire.

On retrouve ici une stratégie classique du second mandat de Donald Trump. D’abord, prendre des décisions dont il sait qu’elles seront contestées en justice. Ensuite, faire remonter l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Et enfin, espérer que celle-ci (à majorité conservatrice) statue en sa faveur, actant ainsi un élargissement des prérogatives présidentielles.

Quelles sont les alternatives pour Donald Trump ?

Si la Cour suprême confirmait la décision rendue par la cour d’appel fédérale, et invalidait les droits de douane, l’administration Trump aurait d’autres moyens légaux pour les mettre en œuvre.

Voici les 4 solutions juridiques qui pourraient être utilisées :

-la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 : le Département du commerce diligente une enquête. Si celle-ci conclut à une menace sur la sécurité nationale, le président peut alors imposer des droits de douane. C’est le processus qui a été utilisé pour les droits de douane sur l’automobile, l’acier et l’aluminium, et le cuivre. Et d’autres enquêtes sont en cours dans ce cadre (pharmacie, semi-conducteurs).

-la section 122 du Trade Act de 1974 : le président peut imposer des droits de douane jusqu’à 15% sur les importations de pays à l’égard desquels il y aurait des "enjeux sérieux sur la balance des paiements". Mais cette mesure est limitée à 150 jours, à moins que le Congrès ne l’étende.

-la section 301 du Trade Act de 1974 : le représentant au commerce peut décider de droits de douane en réponse à des "pratiques commerciales injustes".

-la section 338 du Trade Act de 1930 : ce dispositif permet au président d’imposer des droits de douane jusqu’à 50% pour les pays qui discriminent les produits américains.